El PSOE de Málaga critica "el saqueo constante de la Junta de Andalucía" a la sanidad pública

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Mari Nieves Ramírez, y el secretario general del PSOE de Vélez-Málaga y portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital de la Axarquía, Víctor González. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Mari Nieves Ramírez, ha criticado el que considera un "saqueo constante de la Junta de Andalucía a la sanidad pública, destinando una y otra vez el dinero de la pública a la privada, como lo hemos visto en ese último contrato del SAS de más de 533 millones de euros que va directamente a la privada".

"Los socialistas hemos decidido no callarnos ante el colapso sanitario y el atropello que está sufriendo nuestra sanidad pública desde que Moreno Bonilla es presidente de la Junta de Andalucía", ha asegurado este miércoles en rueda de prensa a las puertas del centro de salud de la zona norte de la ciudad, junto al secretario general del PSOE veleño, Víctor González.

Ramírez ha subrayado que "cada euro que va a la sanidad privada supone un deterioro de nuestra sanidad pública y nosotros no nos vamos a callar. Vamos a seguir levantando la voz para que nuestros vecinos y vecinas tengan la mejor sanidad pública, la que merecen, aquí en Vélez-Málaga, en Torrox y en toda la comarca de la Axarquía".

Además la líder socialista ha manifestado que "faltan recursos humanos y recursos materiales. Vamos a levantar la voz ya que el Partido Popular y todos sus alcaldes del PP se han quedado completamente mudos ante las tropelías y las promesas incumplidas de la Junta de Andalucía".

"¿Dónde está ese prometido centro de salud en Torre del Mar?, ¿dónde están las urgencias que prometieron también en El Morche?, ¿dónde está ese personal que es necesario para fortalecer la plantilla en el Hospital comarcal de la Axarquía?", ha cuestionado.

"Entendemos que tenemos que defender con uñas y dientes lo que es sagrado, que es nuestra sanidad pública, la salud de nuestros vecinos y vecinas. Estamos viendo como las listas de espera son interminables, centros de salud cerrados por la tarde, lo cual hace que haya un colapso y que los ambulatorios están completamente colapsados. Los sindicatos médicos llevan años denunciando está nefasta gestión y no pueden más. Ante esto no podemos permitir que sigan desmantelando nuestra sanidad pública y desviando dinero a la sanidad privada", añade Ramírez.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Vélez-Málaga y portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital de la Axarquía, Víctor González, ha recalcado que "es una batalla política que estamos librando desde el Partido Socialista. Ya lo hemos llevado a pleno. Hemos hablado con nuestro grupo parlamentario en el Parlamento Andaluz para que este centro de salud cuente con unas urgencias extra hospitalarias 24 horas, tal y como está el Centro de Salud Vélez Sur".

Además, ha dicho que "los centros de salud de nuestro municipio están totalmente colapsados con listas de espera interminables. Y lo increíble de todo esto es que en un lugar tan importante como este, que cada vez atiende a más gente, no sólo de nuestro municipio sino de la comarca de la Axarquía, no tengamos urgencias 24 horas. Es más, no la tenemos ni un minuto, ya que este Centro de Salud no tiene urgencias, no tiene ese servicio y no tiene algo tan esencial para la gente que lo necesita. Y todo esto se une a un contexto de destrucción de la sanidad pública. La comarca de la Axarquía es ejemplo de ello".

"Más de 15.000 personas en listas de espera del Hospital Comarcal de la Axarquía para ser atendidos en consultas externas o para alguna prueba diagnóstica. Eso es lo que hace desde el gobierno Juanma Moreno, jugar con la vida de la gente. Más de 3.000 personas en listas de espera para operarse, para una operación quirúrgica. ¿Y qué es lo que hace el gobierno de Moreno Bonilla? Desviar fondos a la sanidad privada como nunca en la historia se ha hecho en esta tierra", ha añadido.

"Y es que Juanma Moreno ha desviado más de 3.500 millones de euros desde que es presidente del gobierno andaluz, y 1.500 millones de euros que están siendo investigados por la justicia porque los ha dado a dedos a amigos para hacer negocios con la salud de las personas. Y todo esto con la complicidad del alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ya que no hace absolutamente nada para hablar con sus compañeros de partido para que mejoren la sanidad en nuestro municipio. Desde aquí le exigimos que se ponga a trabajar para que la gente de su municipio tenga una sanidad de calidad y no privatizada y desmantelada", ha finalizado.