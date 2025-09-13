PSOE de Málaga denuncia que el estado de abandono del Monte Coronado "agrava el peligro en caso de incendio"

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, Salvador Trujillo, responsable de seguridad y del distrito Palma-Palmilla en el grupo socialista, y Manolo Recio, vecino de la ciudad, en Monte Coronado. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha denunciado "el lamentable estado de abandono" en el que se encuentra el Monte Coronado, una situación que en su opinión "agrava el peligro en caso de incendio" y que se debe a "la falta de atención por parte del gobierno del PP", que "ha generado una situación insostenible en nuestros montes".

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento, Begoña Medina, ha expuesto que lo que debería ser "un pulmón verde" de Málaga se encuentra convertido "en una auténtica escombrera, lleno de residuos y matojos que no se retiran y con unas zonas verdes prácticamente inexistentes".

A través de una nota del PSOE, Medina ha reclamado al Ayuntamiento que ponga en marcha "de forma urgente" un plan de actuación para la conservación de este entorno y la prevención de incendios, recordando que "en las últimas semanas" se han producido "hasta dos incendios en la misma zona", un fuego que se extendió "a gran velocidad debido al estado en el que se encuentra el monte y con el riesgo que ello conlleva para las familias que residen en las viviendas colindantes", ha advertido.

En esa línea, ha apuntado a que hay una empresa que se encarga de este mantenimiento y que "es obligación" del Ayuntamiento el velar por su cumplimiento, aunque lamentado que al alcalde y su equipo de gobierno "no les preocupa nuestro medioambiente".

Salvador Trujillo, responsable de seguridad y del distrito Palma-Palmilla en el grupo socialista, ha afirmado que "el problema grave" del último incendio fue "la suciedad, los matojos acumulados y la falta de mantenimiento", que n"o solo propició su expansión de forma descontrolada, sino que dificultó el acceso de los bomberos".

Es por eso que ha solicitado un plan de choque de prevención y mantenimiento en todas las zonas forestales colindantes con los barrios, porque "ese mismo problema se repite en Palma-Palmilla, Pinos del Limonar o Gibralfaro".

De este asunto se hablará también en la Comisión de Seguridad del próximo lunes, donde Trujillo defenderá una mayor inversión en el Real Cuerpo de Bomberos, ha informado el PSOE.

Sobre esto, Trujillo ha indicado que el Ayuntamiento tiene a los bomberos "trabajando en pésimas condiciones", sin medios ni personal suficiente. "Ahora mismo en Málaga hay 260 bomberos en activo, cuando faltarían al menos 165 más para cubrir las necesidades. Es una barbaridad", ha criticado.

Los socialistas han atendido las demandas de los vecinos de la zona, que reclaman "soluciones inmediatas" para recuperar el Monte Coronado como espacio verde y de esparcimiento para la ciudadanía. Uno de ellos, Manolo Recio, quien además es bombero jubilado, ha comentado que el monte "lleva años dejado de la mano de Dios, lleno de basura, escombros y rastrojos".

En su opinión, en este lugar "se podría crear una vía verde, zonas de senderismo, reforestar y darle vida a este pulmón de Málaga".

Sobre el incendio, ha apuntado a las barreras que encuentran los profesionales a la hora de apagar el fuego, argumentando que "al haber ejercido como bombero" sabe "bien" que el camión de una autobomba "no puede acceder por donde debería". Eso, ha continuado, "pasó en el último incendio", cuando los bomberos no pudieron entrar y el fuego se propagó.

"El alcalde debe acordarse de que Málaga no es solo hormigón, también tiene que mirar por su patrimonio natural", ha concluido.