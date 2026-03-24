El PSOE de Málaga destaca la inversión histórica del Ejecutivo para tener las playas a punto para la temporada de verano

El secretario coordinador del área de Política Institucional del PSOE de Málaga, Javier Salas. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario coordinador del área de Política Institucional del PSOE de Málaga, Javier Salas, ha destacado este martes que el Gobierno de España está actuando en las playas de la provincia para tenerlas a punto de cara a la temporada de verano. "Son 1,3 millones de euros de inversión en las playas de Málaga, una inversión histórica, como cada año desde que gobierna Pedro Sánchez", ha señalado junto a la playa del Bajondillo.

"Con el Partido Popular en el Gobierno no se realizaban este tipo de inversiones. Sin embargo, desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno, todos los años se lleva a cabo una inversión histórica para contrarrestar los efectos de los temporales que azotan las costas de la provincia a lo largo del invierno e incluso de la primavera", ha explicado, según un comunicado remitido por la formación.

"Estamos actuando aquí, en la playa del Bajondillo. El Gobierno de España está trabajando en las playas de Málaga, no como afirmaban algunos ayer", ha precisado, al tiempo que ha concretado que "los ayuntamientos de la provincia están interviniendo dentro de sus competencias, como es la limpieza de las playas, algo que en ocasiones no se realiza adecuadamente, como estamos comprobando aquí en Torremolinos", ha añadido.

"Frente a las mentiras y los bulos del Partido Popular, que siempre intentan generar polémicas absurdas o inventadas, los hechos son claros: el único gobierno que trabaja por mejorar la provincia de Málaga es el Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido.

Por su parte, la secretaria adjunta a Municipios del Litoral del PSOE de Andalucía, Maribel Tocón, ha afeado que la Junta de Andalucía "ha abandonado literalmente sus obligaciones cotidianas", puesto que ha considerado que "no cumple con sus competencias, pero sí exige permanentemente al Gobierno de España que cumpla con las suyas".

"Estamos aquí, a pie de playa, viendo cómo las máquinas trabajan para que todo esté listo para la Semana Santa, que supone el pistoletazo de salida del periodo estival", ha indicado, mientras que ha estimado que "al igual que el Gobierno de España cumple, pedimos a Juanma Moreno que cumpla en el tiempo que le queda, porque la actividad empresarial y turística no se detiene en Andalucía", ha señalado.

"Ha abandonado los servicios públicos. No vamos a hablar solo de la sanidad, que también: en los municipios costeros como Torremolinos se produce un aumento de pacientes", ha lamentado, mientras que ha apuntado que "seguimos sin urgencias pediátricas y con centros de salud mal acondicionados. El centro de La Carihuela, que se anunció a bombo y platillo, apenas estuvo dos semanas en funcionamiento".

"Es necesario avanzar hacia otro modelo de gestión de la Junta de Andalucía, en el que los servicios públicos sean prioritarios y estén al servicio de la ciudadanía, y no de los intereses políticos o la propaganda", ha concluido.