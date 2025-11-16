El PSOE de Málaga exige al Ayuntamiento que cambie los cambios en las líneas 2 y 20 de la EMT tras el malestar vecinal

El PSOE de Málaga exige al Ayuntamiento que modifique los cambios realizados en las líneas 2 y 20 de la EMT. - PP DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al Ayuntamiento de Málaga que modifique los cambios realizados en las líneas 2 y 20 de la EMT tras el "fuerte malestar" generado entre los vecinos. El portavoz socialista Daniel Pérez ha indicado que "en lugar de mejorar frecuencias y facilitar la movilidad, el Partido Popular ha provocado un caos en el transporte público de Ciudad Jardín", motivo por el que ha reclamado al alcalde "que rectifique de inmediato, que escuche a la ciudadanía y devuelva la normalidad al distrito".

Según ha detallado la formación en una nota, los socialistas han mantenido una reunión con los vecinos de las barriadas afectadas y miembros del Comité de Empresa de la EMT Málaga, que han salido a la calle para rechazar unos cambios "que consideran perjudiciales", con el objetivo de reordenar de las líneas de autobús de Jardín de Málaga, Alegría de la Huerta y Cortijo Bazán para "agilizar tiempos y mejorar la movilidad", pero lo que ha conseguido el Ayuntamiento es "indignar a los vecinos porque los autobuses tardan más y el servicio es peor".

Asimismo, Pérez ha concretado que la EMT tiene un papel social "esencial", ya que "conecta barrios y garantiza que miles de usuarios puedan desplazarse con eficiencia por la ciudad", y ha considerado que el Consistorio "no está cumpliendo con esa función básica", puesto que no hay eficacia en tiempos ni solución a los problemas generados".

Por su parte, el concejal responsable de Movilidad en el grupo socialista, Jorge Quero, ha señalado que el PSOE "siempre ha defendido la necesidad de una reordenación de las líneas de la EMT", pero que esta debe hacerse "con amplia participación vecinal y atendiendo a las necesidades reales de la ciudadanía". En este sentido, ha criticado que el Gobierno local haya impulsado esta modificación "sin llegar a un consenso con la mayoría de usuarios y trabajadores", algo que a su juicio demuestra "una desconexión total de Francisco de la Torre con la realidad de Málaga".

Al hilo, Quero ha subrayado que las protestas surgidas en Jardín de Málaga y otros puntos del distrito reflejan el "fracaso de una reordenación" que "solo ha provocado enfado, confusión y peores tiempos de desplazamiento". Además, ha insistido en que cualquier cambio en movilidad debe justificarse con "mejoras tangibles" en el servicio, "algo que ahora mismo no existe", y ha instado a la Administración a corregir la decisión y abrir un proceso "serio, transparente y participativo".

Por otro lado, la responsable del distrito Ciudad Jardín en el grupo socialista, Rosa del Mar Rodríguez, ha explicado que este territorio cuenta con 36.000 habitantes y una población "especialmente envejecida", lo que convierte al transporte público en un "servicio imprescindible". Además, Rodríguez ha lamentado que los cambios en las líneas 2 y 20 se hayan comunicado "de forma deficiente y sin información accesible para las personas mayores", que "se han visto desorientadas, subiendo a autobuses cuyo recorrido desconocían o que las llevaban en sentido contrario a su destino".

En su análisis, Rodríguez ha detallado "problemas graves" como "esperas de más de 20 minutos, autobuses llenos que obligan a dejar pasajeros en la parada y vehículos muy antiguos que no garantizan un servicio digno". Además, ha afeado la situación "especialmente crítica" de las personas con movilidad reducida, que pueden llegar a esperar hasta tres autobuses para poder subir.

Así, ha añadido que les consta que se han mantenido reuniones con asociaciones de vecinos de la zona que "lógicamente realizan aportaciones muy valiosas y necesarias que son de agradecer", como es el caso de la nueva parada en Huerta Nueva, pero "es obvio que el equipo de gobierno debe dar un paso más en la participación ciudadana para llegar a más vecinos del debido al alcance de estas modificaciones en las líneas".

Por último, la vecina Raquel Vázquez ha expresado la frustración generalizada en el barrio, y ha apuntado que las líneas 2 y 20 "tardan demasiado" en pasar y que los autobuses "van llenísimos", lo que deja atrás "a personas mayores y a usuarios con movilidad reducida que necesitan llegar al CARE o a sus centros sanitarios". Con la reciente reordenación, ha asegurado que "todo ha empeorado", y que "los vehículos llegan tarde, van saturados y la gente viaja apretada sin espacio", por lo que ha reclamado "mejoras urgentes" en la frecuencia y capacidad del servicio.