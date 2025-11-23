El PSOE de Málaga exige explicaciones a Emasa tras detectar una factura errónea por fallos informáticos

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha recriminado una nueva irregularidad en la gestión de Emasa, después de conocer que un fallo informático ha provocado una facturación errónea que ha afectado, al menos, a una familia malagueña.
Tal y como ha emitido la formación en una nota, la viceportavoz socialista Begoña Medina ha estimado que este error ha supuesto que se "acumulen de golpe cuatro meses de consumo de agua, aplicándose automáticamente el tramo más caro de la tarifa y generando un recibo desproporcionado de 254 euros, pese a mantener un consumo habitual".
Según la información obtenida por el grupo socialista, este fallo informático "ha impedido realizar la lectura habitual del consumo de vivienda de agua en una vivienda de un matrimonio jubilado", lo que ha generado que "una familia que venía pagando una media de 60 euros se ha encontrado ahora con una factura de 254 euros". Ante esta situación, Medina ha exigido "explicaciones inmediatas" a Emasa para "esclarecer lo ocurrido y conocer si existen más afectadas por estos fallos".
Por su parte, la viceportavoz socialista ha concretado que "las familias ya están soportando un tarifazo del agua impuesto por el Partido Popular con un incremento superior al 40% y ahora, además, se enfrentan a facturaciones incorrectas derivadas de problemas internos de la propia empresa". Por ello, la formación ha apuntado que reclamarán que se adopten "medidas urgentes" para corregir estos errores y evitar que vuelvan a producirse.
En relación, el vecino Enrique Ruano ha explicado que este fallo informático a afectado a su suegro, puesto que le han pasado una "factura por un error de cuatro meses, cuando ya tiene fracciones cada dos meses, de 254 euros". Además, Ruano ha indicado que le han cobrado doble "habiendo pasado anteriormente otra, cobrando lo que es abasto suficiente de agua y depuración, sin haber ningún gasto de agua". Además, ha detallado que "luego el problema está en que le hacen el gran cargo en el cuarto periodo, al pasárselo todo de golpe".
En contexto, el vecino ha añadido que, tras reclamar, se anuló la factura, pero el nuevo importe seguía siendo desproporcionado, puesto que les han enviado otra factura que "era de ciento noventa y tantos euros, con lo cual tampoco se ajusta a la media que gastan mis suegros, personas mayores".