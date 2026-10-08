El PSOE de Málaga exige a Moreno el cese del edil de Vivienda de Benalmádena por insultar a Maricarmen

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, junto con Victor Navas, candidato del PSOE a la Alcaldía del Ayuntamiento de Benalmádena y Maria Isabel Ruiz, diputada provincial socialista, entre otros. - PSOE

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Málaga ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que reclame al alcalde del municipio malagueño de Benalmádena, Juan Antonio Lara, el cese "inmediato" del concejal de Vivienda del Ayuntamiento por los insultos dirigidos a Maricarmen, la mujer desahuciada que falleció este pasado miércoles "tras convertirse en un símbolo de la lucha por el derecho a una vivienda digna".

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha expresado la "indignación, tristeza y vergüenza" de los socialistas malagueños ante lo ocurrido, después de que el concejal de Vivienda, José Luis Bergillos, calificara a Maricarmen de "puta sinvergüenza con miles de euros en el banco" durante una reunión del Consejo Sectorial de Vivienda del municipio.

"Indignación porque hemos visto cómo se ha insultado a una mujer enferma, desahuciada y en una situación de extrema vulnerabilidad. Tristeza por su fallecimiento y vergüenza porque esas palabras proceden de un responsable público, precisamente del concejal de Vivienda de Benalmádena", ha señalado.

Asimismo, ha considerado que "las disculpas no son suficientes" y ha reclamado responsabilidades políticas. "No ha sido una frase sacada de contexto, ha sido un ataque directo a Maricarmen y a lo que representa", ha afirmado. En este sentido, ha insistido en que "Moreno tiene que pedir al alcalde de Benalmádena que cese inmediatamente a este concejal".

También ha dirigido esta exigencia al dirigente del PP Elías Bendodo, al que ha pedido que "intervenga para que se produzca el cese". "Si el Partido Popular no aparta a este concejal de sus responsabilidades públicas, estará dando a entender que tolera unas declaraciones absolutamente inaceptables", ha advertido.

El secretario de Organización del PSOE de Málaga ha subrayado que resulta "especialmente grave que estas manifestaciones procedan del responsable municipal de Vivienda, un área que debe atender precisamente a las personas que encuentran dificultades para acceder a un hogar".

"Quien tiene la responsabilidad de gestionar las políticas de vivienda debe mostrar sensibilidad y respeto hacia quienes están atravesando situaciones difíciles", ha concluido.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Benalmádena, Víctor Navas, ha trasladado sus condolencias a la familia y amistades de Maricarmen y ha destacado el legado de su lucha. "Maricarmen nos ha enseñado que la vivienda es un derecho constitucional que tenemos que defender y no un activo financiero con el que se deba especular", ha manifestado.

Navas ha lamentado que una mujer de su edad y en una situación de especial vulnerabilidad haya tenido que afrontar un desahucio. "Un país no puede permitirse que una persona acabe en estas circunstancias. Las viviendas son para vivir y no podemos hablar de dignidad si hay personas que no tienen dónde vivir", ha señalado.

Por último, también ha reclamado la dimisión del concejal de Vivienda y ha instado al alcalde, Juan Antonio Lara, "a destituirlo si no abandona voluntariamente el cargo". "No está legitimado para dirigir la política de vivienda de Benalmádena quien insulta a una persona que está defendiendo su derecho a tener un techo. Si no dimite, el alcalde debe cesarlo", ha concluido.