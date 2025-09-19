El PSOE de Málaga y Con Málaga respalda las reivindicaciones de los trabajadores del Infoca

Movilización de protesta de los trabajadores del Plan Infoca frente a la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga. PSOE y Con Málaga han respaldado la concentración y han expresado su apoyo. - ALEX ZEA / EUROPA PRESS

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, y el grupo municipal de Con Málaga en el Ayuntamiento de la ciudad, a través de su portavoz, Nicolás Sguiglia, han respaldado este viernes las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras del Infoca.

Así, por una parte, en una reunión mantenida con representantes de UGT, CCOO, CGT, CSIF, UITA, SIBFI y la asociación Movimiento Infoca, Josele Aguilar ha escuchado las demandas de este colectivo, que critica promesas incumplidas por parte de la Junta de Andalucía y condiciones laborales y materiales que ponen en riesgo su seguridad y eficacia en la lucha contra los incendios forestales.

"Vamos a llevar al Parlamento de Andalucía las justas reivindicaciones de estos trabajadores", ha dicho el secretario general de los socialistas malagueños tras la reúnión, a la vez queha expresado su reconocimiento a los profesionales de Amaya y EMA.

"Son hombres y mujeres que se juegan literalmente la vida sin los medios adecuados, mientras la Junta presume de drones e inteligencia artificial, pero no garantiza ni unos EPIs en condiciones ni vehículos apropiados para llegar a los focos del fuego", ha afirmado.

El líder socialista ha criticado el que ha considerado "incumplimiento permanente" del Gobierno andaluz con este colectivo. "Exigimos a Juanma Moreno que cumpla de una vez con las promesas realizadas a los trabajadores del Infoca, porque no se puede seguir poniendo en riesgo su seguridad ni la protección de nuestro patrimonio natural", ha concluido.

CON MÁLAGA

Por su parte, el portavoz y concejal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, también ha mostrado su apoyo a la movilización de los bomberos forestales de Andalucía y ha criticado la gestión del presidente de la Junta de Andalucía al señalar que "detrás de su sonrisa de goma se esconde la precariedad de nuestros bomberos forestales".

"Estos trabajadores públicos cobran apenas 1.400 euros al mes, se enfrentan a las llamas con cascos y equipos caducados, y carecen de recursos suficientes para realizar su labor con seguridad", ha criticado Sguiglia.

"No basta con hacerse fotos ni con agradecerles como si fueran héroes; lo que necesitan son condiciones laborales dignas, estabilidad durante todo el año y una plantilla completa que garantice un servicio de calidad", ha añadido.

Desde Con Málaga se exige a la Junta de Andalucía que invierta en medios y en la protección de estos trabajadores, asegurando presupuestos adecuados para mejorar sus salarios, renovar el equipamiento y dotar a los servicios de prevención y extinción de incendios de la estabilidad que requieren.

"Cuando llegue el momento de votar, los andaluces deben acordarse de estas imágenes, de estos bomberos que hoy reclaman lo que es justo: poder protegernos sin poner en riesgo su propia vida".