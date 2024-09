El PSOE de Málaga pide un "plan de sombra" para los centros escolares de la capital

MÁLAGA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga tiene previsto pedir el próximo lunes, 16 de septiembre, durante la comisión de Sostenibilidad Ambiental la puesta en marcha de un plan de sombra en los 99 colegios de la ciudad.

Así lo han dado a conocer los socialistas, que señalan que de lo que se trata es de "combatir las olas de calor en los centros, que los niños y niñas puedan jugar en los patios sin el riesgo de la incidencia directa del sol, además de ampliar las zonas verdes, los árboles y las cubiertas vegetales en cumplimiento de la Ley de Bioclimatización".

Así lo ha explicado el portavoz socialista, Daniel Pérez, en compañía de la viceportavoz del grupo, Begoña Medina, del responsable de Educación en el PSOE, Rubén Viruel, y de una decena de padres y madres del AMPA del CEIP Virgen de Belén, a cuya entrada han atendido a los medios de comunicación.

Pérez se ha dirigido "tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Málaga" para poner en marcha este plan. "Nuestros niños merecen formarse en los centros públicos con calidad de vida, además de que está demostrado que el incremento de zonas verdes suaviza las temperaturas en los centros educativos", ha manifestado el líder socialista.

"Paco de la Torre y Juanma Moreno deben ponerse las pilas para mejorar la situación de los colegios. Actualmente hay tres cerrados y la climatización de las aulas públicas en una cuenta pendiente de ambas administraciones", que ha señalado que en ocasiones sería suficiente "vigilar los cerramientos y cambiar ventanas".

En opinión del portavoz socialista, "Moreno Bonilla cae en el debate estéril sobre su mala gestión de la educación en Málaga. Dice que no se recibe financiación, pero lo cierto es que devuelve sin ejecutar más del 60% del presupuesto que lleva del Gobierno central, mientras que priva de esta financiación a los centros educativos públicos. Al PP no le importa la educación pública, sino la concertada y la privada. Ya está bien de mentir a la ciudadanía y póngase a trabajar para lo público", le ha espetado Daniel Pérez al presidente de la Junta.

Estas declaraciones se han producido durante la moción que los socialistas llevarán a comisión el próximo lunes para pedir un plan de sombra en los colegios de la ciudad. La firma la viceportavoz socialista, Begoña Medina, que ha lamentado que "un año más arranca el curso educativo sin actuaciones de envergadura en los centros educativos".

Según la edil del PSOE, "el 65% del presupuesto se devuelve porque no se ejecuta en los colegios, se cierran unidades educativas, 2.500 en total en la comunidad andaluza, mientras que Moreno Bonilla ha devuelto 112 millones de euros al Gobierno central para la construcción de nuevos edificios para la educación de cero a tres años".

Medina ha añadido que "la Junta de Andalucía no cumple con la Ley de Bioclimatización", que asegura la creación de cubiertas vegetales en los tejados de los edificios, entre otras cuestiones, para garantizar temperaturas medias sin necesidad de incrementar el gasto eléctrico.

"Moreno Bonilla no asume sus competencias, lo público le da igual", ha criticado la viceportavoz socialista, que ha agregado que "también el Ayuntamiento deja mucho que desear en el mantenimiento de los colegios de la ciudad, una competencia suya".

En el caso del CEIP Virgen de Belén, donde los socialistas han acudido a la llamada de su AMPA, "faltan zonas de sombra, apenas hay árboles, mientras que predomina el cemento y los niños hacen deporte bajo la incidencia directa del sol".

Por ello, ha insistido en que el Ayuntamiento "debe llevar a cabo auditoría energética de los edificios, además de que se incrementen las tareas de desinsectación y desratización, porque los padres se quejan de mosquitos y de ratas en este centro". Por eso, ha pedido al equipo de gobierno "que se implique en la salud de nuestros niños y niñas, que los proteja de las altas temperaturas durante su estancia en los colegios".

Rubén Viruel, responsable de Educación en el PSOE, ha lamentado "el desprecio del PP en la Junta hacia la educación pública. Comenzamos otro curso escolar con varios centros cerrados", y se ha referido a los caso de los colegios Domingo Lozano, Intelhorce y del centro infantil Adelfa, mientras que "hay aulas en Málaga donde conviven niños de 4º y de 5º de Primaria", como es el caso del CEIP Virgen de Belén.

"En Andalucía se han perdido 2.500 aulas en este curso, mientras que más de 1.000 esperan aún de personal específico para los alumnos con necesidades especiales. Llevamos desde 2020 esperando la aplicación de un plan que se aprobó en sede parlamentaria", ha manifestado en referencia a la Ley de garantía de recursos para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Para el edil del PSOE, "Moreno Bonilla demuestra su falta de voluntad política con la educación pública cuando ha devuelto 112 millones de euros con los que se podrían haber creado 112.000 plazas educativas públicas. Pero no ha querido molestar a sus amigos de la educación privada y concertada", ha zanjado por su parte.

En representación del AMPA del CEIP Virgen de Belén ha hablado Francisco Muñoz, cuya hija, alumna de cinco años, comparte aula con niños de cuatro años de edad. "Mi hija ha arrancado el curso con decepción, porque está repitiendo los mismos contenidos del año pasado. Ella me ha preguntado si es que le han obligado a repetir curso. Yo le he dicho que no, pero no entendemos por qué se ha reunificado de esta manera tan injusta".

Además, Muñoz ha señalado que su hija tuvo "hasta seis profesores en el curso anterior. La Junta debe garantizar más plazas del profesorado, porque es injusto que cuando unos niños pequeños se acostumbren a un profesor o profesora, a las pocas semanas tengan que decirle adiós".