PSOE y Con Málaga piden al alcalde que "se retracte de apoyo a la moción de Vox contra regularización de migrantes"

Los portavoces de los grupos municipales del PSOE y de Con Málaga, Daniel Pérez y Nicolás Sguiglia respectivamente, presentan una moción conjunta

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) - Los grupos municipales de PSOE y Con Málaga llevará a la próxima comisión de Derechos Sociales una moción conjunta para pedir al alcalde, Francisco de la Torre, que "se retracte de su apoyo a una moción de Vox durante la sesión plenaria del mes de febrero en contra del proceso de regularización de inmigrantes anunciado por el Gobierno central".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, ha destacado que el objetivo de este texto es el de "revertir" la reciente moción de Vox, apoyada por el Partido Popular, a la que ha calificado de contener "la basura, la xenofobia, y el racismo de este partido político de ultraderecha".

Pérez ha criticado que el PP "y De la Torre se han quitado la careta al votar junto a la extrema derecha a favor de criminalizar y deportar masivamente a las personas migrantes". Además, ha recordado al alcalde que "ningún ser humano es ilegal, sino que pueden encontrarse en una situación irregular".

Asimismo, ha señalado que el apoyo del equipo de gobierno a esa iniciativa previa "no fue un mero error, sino una muestra de la radicalización del Partido Popular", lo que ha provocado "un contundente rechazo y un tirón de orejas" por parte de las entidades sociales que trabajan con migrantes e incluso del Obispado de Málaga.

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolas Sguiglia, ha reclamado al equipo de gobierno que "rectifique el apoyo prestado a la iniciativa de la extrema derecha" y que el Ayuntamiento "se desmarque de los discursos racistas y xenófobos aprobados en el último pleno".

Sguiglia ha advertido de que el PP "debe aclarar su posición ante lo ocurrido y asumir responsabilidades políticas por haber respaldado una propuesta que, a su juicio, introduce en la institución municipal planteamientos que ponen en cuestión la convivencia en la ciudad".

"El Partido Popular tiene que decidir si está con la democracia, los derechos humanos y el antirracismo o si, por el contrario, se suma a los discursos de odio que promueve Vox y que ponen en riesgo la convivencia en nuestra ciudad", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que la moción conjunta presentada por la oposición pretende "ofrecer al alcalde la oportunidad de rectificar públicamente y dejar sin efecto el acuerdo adoptado en el último pleno".

De igual modo, Sguiglia ha subrayado que la moción pretende que el Ayuntamiento "se desmarque explícitamente de los planteamientos racistas y xenófobos de la extrema derecha y reafirme su compromiso con los derechos humanos y la convivencia".

"Hoy ser demócrata es ser antirracista. Defender la regularización de las personas migrantes significa garantizar que no haya vecinos de primera y de segunda y que todas las personas que ya viven en nuestros barrios tengan derechos y una vida digna", ha concluido.

Por último, la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez ha incidido en que esta nueva propuesta busca "acabar con la "esquizofrenia del equipo de gobierno y frenar la disonancia entre vender una Málaga acogedora y cooperante mientras se vota a favor del kit completo racista, xenófobo e insoportable de Vox".

Rodríguez ha exigido saber "quién es el verdadero De la Torre, si el de las deportaciones masivas o el de la ciudad de acogida", a la vez que ha instado al Ayuntamiento de Málaga "a retractarse formalmente para dejar sin efecto los acuerdos firmados" recientemente tras las quejas de los colectivos, la Diócesis y el Consejo de la Mujer.