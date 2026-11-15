El PSOE de Málaga pone en marcha un asistente electoral con IA para resolver dudas sobre el 29N

Archivo - Papeletas para votar de los distintos partidos políticos. Imagen de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha puesto en marcha un asistente electoral con inteligencia artificial (IA) para facilitar a la ciudadanía información sobre las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Según ha informado el PSOE de Málaga en una nota, la herramienta, disponible en https://malaga29n.psoe.online/ permite resolver de forma rápida y sencilla dudas sobre las candidaturas al Congreso y al Senado, el voto por correo y las principales fechas del calendario electoral.

Bajo el nombre 'Tu asistente electoral del 29N', la aplicación ofrece cuatro apartados principales, entre ellos uno dedicado a Senado de Progreso, la candidatura conjunta del PSOE y fuerzas del Frente Amplio al Senado por Málaga.

Además, permite a los usuarios formular sus propias preguntas y obtener respuestas a partir de información electoral contrastada, con el apoyo de la IA cuando resulta necesario. Su diseño está "especialmente adaptado" a los teléfonos móviles y no requiere instalar ninguna aplicación.

Desde el PSOE de Málaga han destacado el potencial democratizador de la IA para acercar la información y el conocimiento a la ciudadanía y fomentar la participación. Los socialistas malagueños ya utilizan esta tecnología para el análisis de datos municipales, la elaboración de simulaciones y proyecciones electorales o la preparación de propuestas y contenidos. Con este asistente, han detallado que, "dan un paso más, poniéndola directamente al servicio de los ciudadanos".

Asimismo, han defendido un uso "responsable" y "transparente" de la IA en política, rechazando su utilización para difundir bulos, manipular información o engañar a la ciudadanía. Así, han subrayado que "el asistente tiene una finalidad informativa y respeta la libertad de decisión de cada votante".