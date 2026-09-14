El PSOE de Málaga propone a Nieves Rosales como candidata a la Alcaldía de Torremolinos en 2027

La candidata a la alcaldía de Torremolinos por el PSOE, Nieves Rosales. - PSOE DE MÁLAGA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Málaga ha aprobado este lunes 14 por unanimidad proponer a Nieves Rosales como candidata socialista a la Alcaldía de Torremolinos en las elecciones municipales de 2027, una propuesta que será elevada ahora a la Comisión Federal de Listas para su designación.

Según ha precisado la formación en una nota, el PSOE de Málaga apuesta de esta forma por una candidata cualificada, con una "amplia trayectoria profesional", experiencia en la gestión política municipal y profundamente vinculada a Torremolinos. Los socialistas han considerado que Rosales reúne las condiciones para "encabezar un proyecto renovado, abierto y con capacidad para ofrecer una alternativa de gobierno al municipio".

En contexto, han valorado que la candidatura de Nieves Rosales representa la voluntad del PSOE de abrir una nueva etapa en Torremolinos, con un proyecto "que mire al futuro y que sitúe en el centro las necesidades de sus vecinos. Una nueva etapa basada en la cercanía, la solvencia y la capacidad de construir una alternativa que vuelva a conectar al Ayuntamiento con las prioridades de la ciudadanía".

En contexto, nacida en Torremolinos el 12 de julio de 1981, Rosales es actualmente concejala y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Torremolinos, corporación de la que forma parte desde las elecciones municipales de 2023.

En el ámbito profesional, es catedrática de Escenificación Aplicada a la Danza en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga, donde desarrolla su actividad docente. Es licenciada en Coreografía y Técnicas de la Interpretación de la Danza por el Conservatorio Superior de Danza de Málaga y licenciada en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Asimismo, cuenta con un máster en Estudios Avanzados de Teatro por la Universidad de La Rioja.

Rosales compagina su labor docente con su actividad como conferenciante especializada en dramaturgia contemporánea de la danza y como articulista en publicaciones culturales. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía y delegada de esta institución en Málaga, y colabora habitualmente con la Universidad de Cádiz (UCA). Su trayectoria profesional ha sido reconocida, entre otros galardones, con los Premios Lorca del Teatro Andaluz y Premios Ateneo de Teatro.

En suma, la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Málaga ha aprobado este lunes formalmente la propuesta de Nieves Rosales para elevarla a la Comisión Federal de Listas, dando así cumplimiento al procedimiento establecido por la dirección federal del partido para Torremolinos.

La Comisión Federal de Listas acordó el pasado 7 de septiembre excepcionar la celebración de elecciones primarias en Torremolinos, junto a El Ejido y La Línea de la Concepción, e instó a las respectivas direcciones provinciales a proponer una candidatura para su designación.

Esta decisión, adoptada a propuesta del PSOE de Andalucía, está contemplada en el Reglamento Federal del partido, que permite a la Comisión Federal de Listas acordar la designación directa de candidaturas cuando las circunstancias políticas o el interés general de la organización así lo aconsejen.