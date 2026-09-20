El PSOE de Málaga reclama al Ayuntamiento "actuaciones urgentes" en Los Corazones ante su "abandono"

El concejal socialista Pablo Orellana. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha reclamado al equipo de gobierno una batería de actuaciones para mejorar el estado de la barriada de Los Corazones y atender las demandas trasladadas por los vecinos. El concejal socialista Pablo Orellana ha señalado que "las obras del CaixaForum eliminaron 300 plazas de aparcamiento" y ha precisado que el Ayuntamiento prometió compensar a los vecinos que aparcaban allí cada día creando en otras zonas 160 plazas nuevas. "Cinco meses después no hay ni una sola plaza, ni fecha para que las haya", ha afeado.

Según ha concretado la formación en una nota, Orellana ha advertido de que el problema del aparcamiento se suma a "otros tantos problemas en el barrio sin resolver". "Una zanja abierta en un paso de cebra frente al instituto, los restos de un incendio sin limpiar, árboles sin podar que llegan a los edificios, ratas, limpieza y otros problemas de seguridad son solo algunos de los problemas a los que se enfrentan a diario estos vecinos". El edil ha reclamado que se finalice o se acondicione provisionalmente la obra situada frente al IES Salvador Rueda y que se actúe sobre el arbolado y los focos de insalubridad, además de reforzar la limpieza y la vigilancia en el parque situado frente a la iglesia de Santa María Goretti.

"La batería de actuaciones urgentes que hemos solicitado por escrito al equipo de gobierno del Partido Popular lo que recogen son las demandas de los vecinos que llevan años desatendidos", ha explicado el concejal socialista. Entre las medidas planteadas se encuentran también la instalación de bolardos para garantizar la accesibilidad en las aceras, la modificación del horario de la zona de carga y descarga para recuperar plazas de estacionamiento, la creación de una zona para motocicletas y que el Ayuntamiento informe sobre la ubicación y el calendario de las nuevas plazas de aparcamiento prometidas. "No pedimos favores. Pedimos que Paco de la Torre deje de gobernar solo para el escaparate y empiece a gobernar también para los barrios", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos Corazones del Carmen, José Rivero, ha puesto el foco en el "incumplimiento del Ayuntamiento cinco meses después de la pérdida de las 300 plazas de aparcamiento". "Se nos prometieron una serie de actuaciones en el mes de febrero. Después, en mayo, mantuvimos reuniones con responsables municipales y todavía estamos esperando a que el equipo de gobierno nos dé una respuesta", ha agregado.

Asimismo, también ha reclamado la colocación de bolardos en los accesos para evitar que los vehículos ocupen las aceras. "Las personas con movilidad reducida, las personas mayores y las familias con carritos se tienen que tirar a la calzada porque no pueden pasar de ninguna de las maneras hacia las aceras de la barriada", ha apostillado.

En esta línea, el presidente vecinal ha señalado que existen "infraestructuras en el barrio totalmente abandonadas", entre ellas el antiguo centro conocido como 'El Chalecito', cuya posible demolición para construir aparcamientos considera que "no debería ser la única alternativa". "Sabemos que la falta de aparcamiento es bastante grande, pero no tenemos centro de día, no tenemos biblioteca, ni tenemos un local donde atender a los vecinos con sus problemáticas diarias", ha manifestado. Rivero ha reclamado que su barrio reciba el mismo trato que el resto de la ciudad y ha pedido al Ayuntamiento que atienda las peticiones vecinales y "por lo menos que nos conteste cuando le hacemos una petición o alguna pregunta".