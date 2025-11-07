El PSOE de Málaga refuerza su estructura en el Valle del Guadalhorce "para denunciar el abandono de Juanma Moreno"

El PSOE ha constituido el comité comarcal del partido en la comarca del Valle del Guadalhorce en un acto en el que han participado Rafael Granados (coordinación territorial), Salvador Rojas (coordinación Guadalhorce) y María Maldonado (Alhaurín el Grande) - PSOE MÁLAGA

Los socialistas reclaman el segundo equipo médico de urgencias para Alhaurín el Grande

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA, 7 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Málaga ha constituido el comité comarcal del partido en la comarca del Valle del Guadalhorce en un acto celebrado en Alhaurín el Grande, en el que han participado el secretario de Coordinación Territorial, Rafael Granados; el secretario de Coordinación del Guadalhorce, Salvador Rojas; y la secretaria general del PSOE de Alhaurín el Grande, Marina Maldonado.

Granados ha señalado que la creación de esta estructura comarcal responde "al deterioro continuado de los servicios públicos en Andalucía bajo el gobierno de Juanma Moreno". Ha apuntado que áreas fundamentales como la sanidad, la igualdad, la vivienda, la formación profesional o la dependencia están sufriendo un grave retroceso, mientras "la Junta avanza en la privatización de servicios y destina fondos públicos a beneficiar intereses privados".

También ha destacado que el Gobierno de España ha incrementado de forma muy significativa las transferencias a Andalucía multiplicando por siete los recursos recibidos respecto a la etapa de Mariano Rajoy. Pero ha lamentado que la Junta apenas ejecute el 16% de esos fondos.

Además, ha valorado que la función del nuevo comité comarcal será prestar apoyo a los alcaldes, portavoces y agrupaciones socialistas del Guadalhorce, movilizando al partido en todos los ámbitos "para reforzar la acción política en defensa de los vecinos y vecinas de la comarca".

Por su parte, Salvador Rojas ha explicado que la constitución del comité comarcal en Alhaurín el Grande busca respaldar el trabajo del grupo socialista en el municipio, que ha logrado importantes avances como la obtención de 8,9 millones de euros de fondos europeos para inversiones locales.

Ha comparado esta situación con la del municipio vecino de Coín, que no ha recibido financiación europea, y ha señalado que "eso refleja la diferencia entre un modelo de gestión comprometido con el progreso y otro basado en la inacción".

Rojas ha criticado el incumplimiento reiterado de la Junta con la comarca, recordando que sigue pendiente la creación del segundo equipo médico de urgencias en Alhaurín el Grande, prometido hace dos legislaturas.

También ha lamentado la falta de pediatría en el Hospital del Guadalhorce, lo que obliga a las familias a desplazarse hasta el Hospital Materno Infantil de Málaga, ya saturado. "El Guadalhorce es una de las grandes comarcas olvidadas por las políticas del PP", ha afirmado.

La secretaria general del PSOE de Alhaurín el Grande, Marina Maldonado, ha destacado la importancia de que el primer comité comarcal se celebre precisamente en el municipio natal del presidente de la Junta.

Ha asegurado que los vecinos "no han notado mejoras en siete años de gobierno autonómico", señalando la falta de personal sanitario y la ausencia del segundo equipo de urgencias como ejemplos del abandono institucional.

Maldonado ha recordado que la Junta sigue sin cumplir su compromiso de aportar dos millones de euros para el nuevo Centro Ocupacional Fahala, y ha reclamado igualmente que se ejecute la depuradora prometida por el Gobierno andaluz.

Ha criticado los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia, "que hacen que muchas personas fallezcan sin recibir la ayuda que les corresponde", y ha explicado que el Ayuntamiento ha tenido que poner en marcha un plan municipal para paliar esta situación.

Asimismo, ha señalado el deterioro de los centros educativos del municipio, en los que el Ayuntamiento tendrá que invertir fondos propios para su mejora, como en los colegios Emilio Olivares y Carmen Arévalo.

Maldonado ha concluido que el nuevo comité comarcal "nace con el objetivo de coordinar la acción política del PSOE en el Guadalhorce, defender los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los vecinos y vecinas de la comarca".