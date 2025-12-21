El PSOE de Málaga valora la inversión de 112,5 millones del Gobierno para impulsar la digitalización de las pymes

El vicesecretario general del PSOE de Málaga y diputado en el Congreso, Ignacio López. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSOE de Málaga y diputado en el Congreso, Ignacio López, ha destacado la inversión de 112,5 millones de euros del gobierno de Pedro Sánchez para impulsar la digitalización de casi 30.000 pymes y autónomos de la provincia de Málaga, según una reciente respuesta parlamentaria.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, López ha precisado al respecto que hasta el 4 de noviembre, el ejecutivo liderado por el PSOE ha concedido 29.822 ayudas del Kit Digital por un importe de 112,5 millones de euros, una "iniciativa clave" para digitalizar el tejido productivo malagueño y facilitar la transformación de autónomos, pequeñas y medianas empresas "que redunda en la creación de más y mejor empleo". Además, ha añadido que "queda claro que nos situamos en una de las provincias más beneficiadas de este programa impulsado por el Ejecutivo central".

Al hilo, el vicesecretario general ha concretado que la digitalización de procesos, la incorporación de herramientas tecnológicas y la apertura de nuevos canales de negocio "están permitiendo a muchas pymes malagueñas crecer, contratar personal cualificado y adaptarse a un mercado cada vez más digitalizado y global".

En este sentido, el parlamentario socialista ha señalado también que con la concesión de estas líneas de inversión, el gobierno de Pedro Sánchez "incide de forma directa en el impulso al emprendimiento en la provincia", puesto que "muchos autónomos y emprendedores malagueños están encontrando en el Kit Digital una oportunidad para iniciar o consolidar sus proyectos empresariales, reducir costes y acceder a soluciones innovadoras que antes estaban fuera de su alcance".

Por estos motivos, ha declarado que desde la formación a la que pertenece "subrayamos que esta inversión es una muestra más del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con el tejido empresarial de la provincia para afianzarse en el entorno digital".

"Con estas decisiones, el Ejecutivo progresista está acompañando a nuestras pymes y a nuestros autónomos con recursos reales para afrontar los retos del presente y del futuro", ha afirmado.

En suma, ha considerado que el Kit Digital contribuye "de manera decisiva" a seguir posicionando a la provincia de Málaga "como un referente nacional e internacional en innovación, emprendimiento y economía digital, reforzando un modelo de crecimiento basado en la modernización, el empleo de calidad y la igualdad de oportunidades".