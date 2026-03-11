El PSOE de Málaga valora "la mayor inversión en becas de la historia del Gobierno de Pedro Sánchez"

La portavoz del PSOE de Málaga, Ana Villarejo, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Málaga, Alberto Jimena - PSOE

La portavoz del PSOE de Málaga, Ana Villarejo, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Málaga, Alberto Jimena, han valorado que el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, "ha aprobado la mayor inversión en becas de la historia: 2.559 millones de euros de los que se podrán beneficiar más de un millón de estudiantes". De esta forma, han subrayado "el compromiso" del Ejecutivo "con la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación pública".

Villarejo ha señalado que el Gobierno de España "ha vuelto a demostrar que la mejor forma de defender a nuestro país es apostar por la igualdad de oportunidades".

"Mientras algunos solo buscan la confrontación, el Gobierno de España elige otro camino. Pedro Sánchez demuestra cada día que la igualdad es la mejor forma de defender España, y esa igualdad comienza por la educación", ha afirmado.

Al respecto, ha recordado que esta convocatoria "supone la novena subida de las becas desde 2018". "Hemos puesto en marcha la mayor subida de becas de la historia con un objetivo muy claro: garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. El Partido Socialista no se dedica a lanzar mensajes vacíos o de odio, sino a trabajar por la gente", ha agregado.

De igual modo, ha destacado que esta convocatoria incorpora mejoras importantes y ha precisado que, "por ejemplo, los estudiantes universitarios con matrícula parcial podrán recibir parte de las ayudas, algo que ayudará especialmente a quienes trabajan mientras estudian. También damos un paso más en inclusión, adaptando los requisitos académicos para estudiantes con discapacidad".

Por su parte, Jimena ha incidido en "el compromiso" del Gobierno con la juventud. "Desde las Juventudes Socialistas de Málaga lo decimos alto y claro: mientras algunos malgastan el dinero en guerra, el Gobierno de España lo invierte en becas", ha afirmado.

También Jimena ha destacado la puesta en marcha de las nuevas becas de movilidad universitaria. "Esta semana se han aprobado las becas Medrano, que permitirán que estudiantes universitarios puedan cursar un año académico en una universidad de cualquier punto de nuestro país con ayudas de al menos 900 euros. Esto permitirá que la economía no sea un muro para poder estudiar", ha señalado.

"Lo más revolucionario de estas políticas es que un hijo o una hija de la clase trabajadora pueda acceder a la universidad y completar su formación en igualdad de condiciones", ha añadido.

Por último, ha criticado las políticas educativas del Gobierno andaluz y del Ayuntamiento de Málaga. "Frente a Moreno y De la Torre, que ponen la alfombra roja a las universidades privadas, el Gobierno de Pedro Sánchez demuestra que gobernar es invertir en educación pública y en igualdad de oportunidades. En definitiva, es apostar por el futuro de la juventud de nuestro país", ha concluido.