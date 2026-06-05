El PSOE municipal afronta nueva etapa de "impulso y renovación" con la incorporación de Lorena Doña como edil

El grupo municipal socialista en la toma de posesión de Lorena Doña como nueva concejala. - PSOE

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga afronta una nueva etapa de "impulso y renovación" con la toma de posesión este viernes de Lorena Doña como nueva concejala de la corporación, en sustitución de Daniel Pérez, acto que ha tenido lugar en el salón de plenos de la capital.

Su incorporación, han señalado desde el PSOE, viene a "fortalecer el proyecto de los socialistas en la ciudad, en un momento clave, a menos de un año para las próximas elecciones municipales de 2027".

El portavoz socialista, Mariano Ruiz, ha valorado la entrada de la nueva edil y ha destacado que "la ciudadanía malagueña en general, pero la familia socialista en particular, está de enhorabuena porque incorporamos un refuerzo a este grupo municipal".

Ruiz ha señalado que la llegada de Doña "no es un comienzo, sino más bien un reencuentro, porque ella es bien conocedora de la ciudad y de esta institución, y además es una servidora pública nata con una vocación de servicio absoluta".

"Iniciamos este nuevo ciclo con la máxima ilusión y con un equipo cohesionado y fuerte. Quiero asegurar a los malagueños que este grupo asume el liderazgo de la oposición con vocación de gobierno", ha afirmado el portavoz.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que la nueva edil "va a hacer un trabajo magnífico de oposición, pisando la calle, porque ella sabe hacer perfectamente política desde los barrios, que es lo que se necesita: escuchar a la ciudadanía". "Vamos a seguir construyendo, entre todos, la Málaga de las oportunidades que nuestra ciudad merece", ha destacado el líder socialista en el Consistorio tras desearle la mayor de las suertes.

Por su parte, Lorena Doña, que ha asumido su cargo este viernes rodeada de compañeros de bancada, familiares y amigos, ha expresado que recibe el acta "con muchísima emoción, muchísima alegría y muchísima responsabilidad".

Así, ha agradecido la "acogida maravillosa" de sus compañeros y ha asegurado sentirse "muy agraciada y afortunada por poder trabajar por y para los malagueños en este último año que queda de legislatura".

Además, ha extendido su "profundo agradecimiento a los más de 70.000 malagueños que confiaron en la candidatura socialista en las pasadas elecciones", así como a su partido, "un PSOE con casi 150 años de historia".

Doña ha advertido de que "la Málaga de hace tres años no es exactamente la misma de ahora" y que, frente a los nuevos desafíos, la labor del grupo será "arrimar el hombro para tratar de hacer la vida de los malagueños y las malagueñas un poquito mejor".

Al abordar las necesidades de los distintos distritos de la ciudad, la concejala ha incidido en una de sus mayores preocupaciones, que es "el acceso a la vivienda".

"Desde el Ayuntamiento de Málaga estamos obligados todos los grupos políticos a llegar a un gran consenso, a que haya fuerza y a que se tomen medidas de verdad para poder terminar con ese problema", ha agregado.

REIVINDICACIÓN FEMINISTA

La nueva concejala socialista ha dejado clara su hoja de ruta, apostando por la colaboración como "herramienta y línea maestra básica" ante los retos de la ciudad.

"Trabajaré como me han inculcado en mi casa, con fuerza, determinación, y con absoluta entrega para sacar adelante todas y cada una de las iniciativas que vayan en una única dirección: mejorar la vida de malagueñas y malagueños. Con humildad, con responsabilidad, y con orgullo malagueño asumo el compromiso de trabajar por y para Málaga", ha afirmado con una manifiesta emoción, añadiendo que "la política solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas, cuando escucha, cuando cuida, y cuando une".

Por último, Doña ha reivindicado "el papel fundamental" de las mujeres en la construcción de la ciudad tras citar palabras de la poetisa María del Carmen Guzmán Ortega "como reivindicación de la fuerza de la palabra y como reconocimiento al inmenso talento de tantas mujeres que han contribuido y contribuyen a construir una Málaga más rica, más plural, más igualitaria y más humana", ha concluido.