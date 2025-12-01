El PSOE pedirá en el Parlamento andaluz una partida presupuestaria para el Hospital de Mijas-Fuengirola (Málaga)

El secretario general del PSOE de Málaga y diputado en el parlamento andaluz, Josele Aguilar, y el secretario general del PSOE de Mijas, concejal en la oposición y portavoz del grupo provincial del PSOE, Josele González, en rueda de prensa en Mijas. - PSOE

MIJAS (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha anunciado que llevará al Parlamento andaluz una iniciativa para que la Junta de Andalucía incluya en los presupuestos una partida económica destinada a la construcción del Hospital de Mijas-Fuengirola (Málaga). Además, preguntará al Gobierno autonómico si los terrenos puestos a disposición durante el mandato del socialista Josele González como alcalde de Mijas continúan siendo considerados adecuados para la obra.

En este sentido, ha recordado que las ciudades de Mijas y Fuengirola en la Costa del Sol suman 180.000 habitantes, "más población que 32 capitales de provincia en España", y que la construcción del hospital es una necesidad evidente. Por ello, el PSOE reclamará que se habiliten diez millones de euros para iniciar el proyecto y comprobará si el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla "está dispuesto a cumplir la promesa que él mismo llevó en su programa electoral de 2018".

Aguilar ha explicado que esta iniciativa se registrará tras analizar con el grupo municipal socialista de Mijas "la situación generada ante el inexplicable cambio de postura de la alcaldesa Ana Mata", después de que votara en contra en el pleno "de una reivindicación histórica de Mijas y también histórica del propio Partido Popular en el municipio". Aguilar ha recordado que sorprende especialmente que la alcaldesa reniegue del proyecto "cuando ella misma, como concejala en Fuengirola, lo defendía".

En este sentido, ha señalado que la situación política en el municipio es "el anuncio de un fracaso que se veía venir desde que se puso en marcha la moción de censura contra quien había sido elegido mayoritariamente por la ciudadanía, Josele González". De esta forma, ha criticado que el pacto entre PP, Vox y Juan Carlos Maldonado "solo podía conducir a una gestión que está siendo un desastre y que no aporta nada a las demandas de los vecinos y vecinas de Mijas".

Aguilar ha afirmado que esta etapa política "tendrá pronto un final" y que en 2027 Josele González "volverá a recuperar la alcaldía" con el apoyo del PSOE de Málaga, de Mijas y de Andalucía. "Josele González tiene todo el apoyo del partido, algo que no puede decir la señora Mata, como demuestran las críticas de muchos votantes e incluso militantes del Partido Popular, como el señor Nozal", ha añadido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Mijas, Josele González, ha agradecido la presencia de Aguilar y ha explicado que en la reunión previa con el grupo municipal se han analizado los detalles "del despropósito que vivimos la semana pasada con la votación en contra del hospital por parte de la señora Ana Mata, Vox y Juan Carlos Maldonado". Así, ha afirmado que la moción de censura que lo desalojó de la alcaldía "se utilizó para frenar y blanquear reivindicaciones que el Ayuntamiento debía trasladar a la Junta", entre ellas la construcción del hospital.

González ha asegurado que la ciudadanía mijeña "no entiende cómo un equipo de gobierno que durante años apoyó el proyecto ahora se muestra totalmente en contra". Asimismo, ha considerado incomprensible que Ana Mata, tras 17 años defendiendo desde Fuengirola un hospital para ambos municipios, "renuncie ahora como alcaldesa de Mijas a esa demanda histórica". "Va a tener el dudoso honor de ser la primera alcaldesa que renuncia públicamente al Hospital de Mijas", ha señalado.

El secretario general socialista de Mijas y portavoz del grupo provincial en la Diputación de Málaga ha asegurado que su partido seguirá peleando "por encima de quien se ponga por delante" para que el municipio cuente con un hospital. "Estemos en la oposición o en el gobierno, nuestra lucha será la misma: conseguir el hospital que reclaman las familias mijeñas", ha concluido.