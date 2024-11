PSOE pedirá que pisos turísticos sin entrada independiente desaparezcan en Málaga y no puedan crearse nuevas licencias

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en Málaga ha presentado enmiendas al proyecto de modificación del PGOU de 2011 para limitar drásticamente las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en zonas con alta saturación turística. Entre otros, pedirá que los pisos turísticos sin entrada independiente desaparezcan y no puedan crearse nuevas licencias de VUT.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha incidido en que buscan "proteger el acceso a la vivienda y reducir el impacto del turismo en el mercado inmobiliario local", estableciendo que "todas las VUT sin entrada independiente cesen su actividad y prohibiendo cualquier nueva licencia de uso turístico en la ciudad".

Con esta medida, ha dicho, "tendrían que darse de baja más del 90% de estas viviendas revirtiéndose al mercado residencial, con lo que podríamos frenar la fuga de malagueños de su ciudad".

Ha detallado que la propuesta del PSOE surge como respuesta "a la crisis de acceso a la vivienda que atraviesa Málaga, exacerbada por el auge de las VUT". Ha explicado que, según datos recientes, "el precio medio del alquiler ha alcanzado niveles históricos, con incrementos de hasta un 19% en el último año y un promedio de 1.380 euros mensuales por vivienda".

Pérez ha agregado que "este incremento, impulsado en gran parte por la expansión de las VUT, ha desplazado a unos 34.000 malagueños en los últimos cinco años y ha generado una demanda récord en viviendas de protección oficial, con más de 32.000 solicitantes registrados".

"Es urgente proteger el acceso a la vivienda en Málaga, que se ha vuelto inalcanzable para miles de familias debido al crecimiento desmedido de las viviendas turísticas", ha señalado Pérez, al tiempo que ha agregado que "nuestro objetivo es frenar la especulación inmobiliaria y evitar que los malagueños sean expulsados de su propia ciudad por la presión de los alquileres turísticos".

ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE LA PROPUESTA DEL EQUIPO DE GOBIERNO

Los socialistas, que enmiendan a la totalidad la propuesta del equipo de gobierno del PP, argumenta que "el crecimiento de las VUT está distorsionando la oferta de vivienda en el mercado residencial" y ha aludido Pérez a un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos.

"La regulación propuesta busca hacer frente a la presión de los inversores y evitar que el centro de Málaga se convierta en un espacio turístico sin espacio para residentes locales, fenómeno que ya afecta a distritos como el centro y barrios aledaños", ha apostillado. Además, ha sostenido Pérez, se apoyan en diversas sentencias, incluyendo la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En ese sentido, la enmienda presentada establece que las VUT que "no cuenten con entrada y servicios independientes del resto del edificio sean eliminadas del Registro de Turismo de Andalucía y cierren en un plazo de 12 meses desde su aprobación".

"La normativa propuesta también responde a la saturación que presentan las VUT en Málaga, donde ya representan el 75% de las plazas turísticas de la ciudad", ha dicho. Así, la enmienda del PSOE "aboga por una suspensión indefinida en la concesión de nuevas licencias, como mecanismo de protección mientras persista la crisis habitacional en la ciudad".

A juicio del PSOE, con estas medidas se pretende "frenar la expansión desmedida de las VUT y preservar la accesibilidad de la vivienda para los ciudadanos malagueños, estableciendo un equilibrio entre turismo y el derecho a la vivienda de la población local".

De igual modo, el PSOE ha propuesto que, en adelante, "cualquier VUT que no cumpla con los requisitos del artículo 6.4.2 del PGOU de Málaga, que exige entrada y servicios totalmente independientes del resto del edificio, quede automáticamente excluida del Registro de Turismo de Andalucía". Esta enmienda, incluida en el proyecto de modificación de la normativa urbanística, "permitirá que los inmuebles que no cumplan con esta normativa dejen de operar como VUT en un plazo de 12 meses".

"La medida responde a la falta de control sobre las licencias actuales, muchas de las cuales fueron otorgadas sin cumplir estos requisitos, impactando negativamente la convivencia vecinal y la disponibilidad de viviendas para uso residencial".

PROPUESTA DE LIMITAR VIVIENDAS TURÍSTICAS "ES URGENTE"

Pérez ha incidido en que "la propuesta de limitar las viviendas turísticas es firme y urgente. No solo es legal, sino que es una responsabilidad política en un contexto donde el precio de los alquileres sigue disparado, expulsando a los malagueños de sus barrios".

"Esta es una medida que beneficiará a todos, no solo por la disponibilidad de vivienda, sino por el bienestar de nuestros vecinos y la recuperación de los espacios públicos", ha apostillado.

De esta manera, las enmiendas del PSOE estipulan "que no se otorguen nuevas autorizaciones para VUT en toda Málaga, sin importar si cumplen o no los requisitos de acceso independiente. Esta moratoria se mantendrá hasta que se resuelva la grave problemática de acceso a la vivienda en la ciudad". En paralelo, el PSOE plantea que "la Junta excluya del Registro de Turismo de Andalucía todas las VUT que no cumplan con la normativa urbanística vigente y rechace cualquier nueva inscripción".

"Con esta propuesta, el grupo municipal socialista reafirma su compromiso de actuar frente a la especulación inmobiliaria y garantizar que los residentes malagueños tengan acceso prioritario a la vivienda en su propia ciudad", ha concluido Pérez, acompañado en la rueda de prensa en el barrio de El Perchel por los concejales socialistas Mariano Ruiz, Carmen Martín y Salvador Trujillo.

Por otro lado, Ruiz ha señalado que, "según un reciente informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Ayuntamiento reconoce que más del 75% de las plazas de alojamiento turístico son pisos turísticos", mientras que "aquellos barrios de Málaga que cuentan con un mayor número de estas VUT tienen los precios del alquiler más altos", por lo que "se demuestra que la tensión de pisos turísticos encarece el precio de la vivienda residencial".

También ha señalado como "una obviedad que no hay viviendas vacías suficientes para dar respuesta a la demanda en Málaga". "Cuando nos queramos dar cuenta, no quedará un solo malagueño en los barrios", ha criticado.

"Al drama del acceso a la vivienda, que afecta principalmente a las familias malagueñas, se suma también que los barrios se van a masificar de turistas", ha advertido el socialista sobre la gentrificación de la ciudad y su pérdida de identidad.

En este sentido, la concejala socialista Carmen Martín ha agregado que "El Perchel es una muestra de ello. Prácticamente no existe". Por último, Martín ha exigido al alcalde "que pida a la Junta la declaración de toda la ciudad como zona tensionada por la vivienda turística. Aún estamos a tiempo de parar este gran problema de habitabilidad".