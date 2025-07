El PSOE pide convocatoria de un pleno extraordinario para exigir a De la Torre "dar la cara" sobre Málaga CF

MÁLAGA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha registrado en el Ayuntamiento de Málaga la solicitud de un pleno extraordinario y urgente sobre la situación del Málaga Club de Fútbol, "una convocatoria forzada exclusivamente por los concejales del PSOE, al amparo del Reglamento Orgánico del Pleno, ante el silencio del alcalde y la creciente preocupación entre la afición malaguista por el futuro inmediato del club y las obras de remodelación de La Rosaleda".

Asó ha explicado el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, que ha señalado que "la petición incluye una comparecencia expresa de Francisco de la Torre para que dé explicaciones públicas sobre los bandazos del Ayuntamiento en torno al estadio provisional" en el que jugará el equipo, el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga.

Ello, ha continuado, "tras conocerse que el aforo previsto será de apenas 12.500 localidades, frente a las 26.000 anunciadas inicialmente, "dejando fuera a más de la mitad de la masa social del Málaga CF y generando, además, un perjuicio económico potencialmente grave para la entidad blanquiazul".

Pérez, ha explicado que "la situación es insostenible y De la Torre ya no puede seguir escondido. Primero prometió que todos los socios tendrían cabida en el estadio provisional y ahora el convenio firmado habla de menos de la mitad. ¿Quién miente: el alcalde, la Diputación o la Junta? ¿Dónde están Moreno y Salado?".

Pérez ha reclamado que el alcalde comparezca ante la ciudadanía para "aclarar en qué punto real se encuentra el proyecto de remodelación de La Rosaleda, qué trámites urbanísticos están pendientes, qué plazos maneja el Ayuntamiento y si puede garantizar, como exige la FIFA, que las obras estarán concluidas antes del año 2028".

Además, ha exigido un "compromiso firme" de las tres administraciones implicadas --Ayuntamiento, Junta y Diputación-- para que "se respete el aforo de 26.000 localidades en el estadio provisional y se evite cualquier recorte que pueda derivar en una pérdida de abonados o en una merma en la viabilidad económica del club, ya de por sí frágil tras años de inestabilidad".

"El malaguismo se siente engañado, y lo que no vamos a permitir es que se repita la historia de la Expo, la Capitalidad Cultural o la Copa América: fuegos artificiales que acaban en frustración colectiva. Si De la Torre no es capaz de cumplir con los plazos del Mundial 2030, debe decirlo ya, con claridad y sin rodeos. No puede seguir escondido; debe dar la cara y explicar si es capaz de cumplir con los plazos", ha sentenciado.

Asimismo, ha criticado que "a día de hoy el alcalde ni siquiera se ha reunido con los responsables del Málaga CF ni con el administrador judicial", lo que "evidencia", a su juicio, "una desidia alarmante por parte del gobierno municipal".

Pérez ha explicado que, "en caso de no convocarse el pleno en un plazo de 15 días naturales, deberá hacerlo la secretaria general del Ayuntamiento, tal y como establece el reglamento".

En este sentido, ha instado al equipo de gobierno "a no dilatar más los tiempos y convocar la sesión de forma urgente, porque el respeto al club, a su afición y a la ciudad de Málaga lo exige". Además, ha adelantado que el grupo socialista ha solicitado que el alcalde "entregue en el plazo máximo de un mes un cronograma completo con todas las actuaciones necesarias para adaptar el estadio provisional y comenzar la remodelación de La Rosaleda".

"Sin planificación, sin transparencia y sin liderazgo, no llegamos a tiempo al Mundial. Y el problema no es técnico: es político. Lo que falta es voluntad y capacidad de gestión por parte del alcalde", ha concluido Pérez.