El PSOE pide a la Diputación de Málaga que dote de humidificadores con filtros HEPA a las residencias de la institución

Destaca que pueden tener un "papel esencial" en la lucha contra la COVID-19 y pedirá a la Junta que dote con ellos a centros educativos

MÁLAGA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en la Diputación de Málaga solicitará a la Junta de Andalucía, en concreto a la Consejería de Educación, que informe sobre la eficacia, eficiencia y recomendación de dotar a los centros escolares y residencias de filtros o purificadores de aire HEPA.

En sendas mociones que los socialistas llevarán a la Comisión de Asuntos de Ciudadanía de la Diputación esta próxima semana, pedirán ese pronunciamiento de la Junta de Andalucía respecto a dichos purificadores y, en caso de que sea favorable, solicitarán la "urgente instalación" en todas las aulas de los colegios e institutos de la comunidad autónoma.

Además, en caso de que ese pronunciamiento sea también positivo respecto a la idoneidad de estos filtros HEPA, desde el PSOE, que ha destacado el papel de estos mecanismos tal y como se ha comprobado en otros países; solicitan a la Diputación malagueña que instale cuantos sean necesarios y con carácter urgente en las residencias dependientes de la institución provincial.

Los humidificadores purificadores de aire con filtros HEPA, han precisado desde el PSOE a Europa Press, están adoptando "un papel esencial en los últimos meses". Expertos aseguran que estos aparatos ayudan a disminuir el virus del aire en espacios cerrados sin ventilación.

"La razón se basa en que la humedad provoca que las partículas de saliva se junten con otras, aumentando su peso y cayendo más rápido. Por tanto, un ambiente seco favorece que estas gotas permanezcan más tiempo en el aire y el contagio en caso de haber algún positivo en coronavirus", han explicado.

Los humidificadores pueden ocupar un papel esencial en la lucha contra el coronavirus, sobre todo con la llegada del invierno, cuando más tiempo se pasa en espacios cerrados, han reiterado, añadiendo que este descubrimiento que llega desde países como Japón "representa un nuevo paso al frente en la carrera por terminar con la pandemia".

En la moción, los socialistas indican que el tamaño estimado del coronavirus va de 0,07 a 0,1 micras y los filtros HEPA "eliminan fácilmente los patógenos de más de 0,3 micras por medio de los mecanismos de impacto e interceptación, captan a los virus y expulsan aire limpio a la habitación".

Por ello, en el caso de las residencias, que han sufrido mucho la pandemia del COVID-19 y donde se agrupan colectivos vulnerables, "cualquier medida que suponga un elemento clave para evitar contagios es esencial". En Málaga, actualmente, son dos las residencias de la Diputación, la de La Vega, en Antequera, y el centro Virgen de la Esperanza de la capital.

En este sentido, han solicitado a la Diputación que dote de humidificadores purificadores de aire con filtros HEPA, como medida complementaria a las ya puesta en marcha, a las residencias dependientes de la institución para garantizar con ello residencias libre de COVID.

CENTROS EDUCATIVOS

En el caso de los colegios e institutos de la comunidad autónoma, los socialistas han apuntado que conseguir una correcta ventilación en las aulas es una de las medidas más efectivas para tratar de evitar los contagios por COVID, ya que el riesgo de contagio en el interior es mayor que en el exterior.

En este sentido, para evitar tener que abrir puertas y ventanas en meses de más frío, provocando resfriados en el alumnado, han apostado por la posibilidad de instalar estos filtros HEPA en las aulas. "Es una alternativa para espacios cerrados con ambientes cargados y potencialmente peligrosos para el contagio por las microgotas en suspensión", han añadido.

"La tecnología de los filtros HEPA permite limpiar micropartículas en suspensión, lo que añadido a otras medidas de seguridad como son la mascarilla, el gel hidroalcohólico y la distancia de seguridad con una buena ventilación, reduce casi al imposible la posibilidad de contraer el virus. Y es que renovar el aire utilizando purificadores con filtros homologados y eficaces para eliminar partículas de virus y bacterias en suspensión ayuda a reducir notablemente los tiempos de ventilación y además reducen el gasto energético", han opinado los socialistas.

También han apuntado que en muchos centros escolares de toda Andalucía se está optando por instalar estos filtros HEPA en las aulas, un gasto que están soportando en su mayoría las asociaciones de madres y padres de alumnos y los ayuntamientos.

Desde el grupo provincial del PSOE han señalado que el problema viene a la hora de discernir qué administración debe asumir el coste de la instalación de estos equipos en todas y cada una de las aulas de los centros públicos escolares, desde la etapa de Infantil hasta al menos segundo curto de bachillerato.

"La instalación de esta tecnología en las aulas de los centros escolares e institutos de secundaria de Andalucía supondría una alta inversión económica", han añadido, y han apuntado que es por ello que quieren conocer si la Junta de Andalucía, que tiene competencias en educación, los considera necesarios y, por tanto, se pronuncia de forma favorable o desfavorable para su adquisición para la seguridad sanitaria del alumnado frente a la COVID-19".

A juicio del PSOE, no se debe seguir permitiendo "este juego de competencias entre administraciones y colectivos ni un día más". "Ni los ayuntamientos ni las Ampas poseen competencias en materia educativa o sanitaria para tomar decisiones sobre la conveniencia o no de llevar a cabo la instalación de este tipo de tecnología preventiva en las aulas de los centros escolares que lo único que está generando es una desigualdad entre centros educativos ya no sólo del mismo municipio sino de toda una provincia".