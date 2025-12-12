PSOE pide explicaciones a PP y alcalde de Coín (Málaga) por la detención de un edil "vinculado a una trama de blanqueo"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, junto al secretario general del PSOE de Coín, Salvador Rojas. - PSOE MÁLAGA

COÍN (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido explicaciones al alcalde del municipio de Coín, Francisco Santos, y a los responsables provinciales y regionales del PP "tras la detención de un concejal vinculado presuntamente a una trama de blanqueo de capitales relacionada con prostíbulos".

En una rueda de prensa junto al secretario general del PSOE de Coín, Salvador Rojas, Aguilar ha advertido de que se trata de "un asunto de extrema gravedad" y ha criticado que el PP haya intentado "dar carpetazo" al caso tras la dimisión del concejal sin informar de los motivos reales.

"Cuando se ha sabido los motivos reales de la dimisión del concejal, motivos que el PP había ocultado al pueblo de Coín y al Ayuntamiento de Coín, se ha pretendido dar carpetazo diciendo que es una actividad privada", ha asegurado.

De esta forma, Aguilar ha considerado que el alcalde de Coín "tiene que aclarar qué conocía de las actividades privadas del concejal cuando decidió incorporarlo al equipo de gobierno y si valoró su compatibilidad con la función pública".

Asimismo, ha señalado que la gestión del edil en el área de fondos europeos "ha sido desastrosa", lo que ha supuesto "una pérdida de oportunidad" al dejar fuera a Coín de un proyecto de nueve millones de euros. "Los coínos merecen una explicación, tienen derecho a una explicación de su máximo responsable, del alcalde", ha añadido.

Asimismo, Aguilar ha criticado que "al Partido Popular de Juan Manuel Moreno se le acumulan los escándalos": "Almería, Algeciras, Estepona, Marbella y, desgraciadamente, también en Coín", ha enumerado.

De esta forma, ha reclamado también aclaraciones a Juanma Moreno, a Carolina España y a los cargos del PP en Málaga. "No es un tema menor: la detención de un concejal por una trama que blanqueaba capitales provenientes de la prostitución es incompatible con representar los intereses generales", ha dicho.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Coín, Salvador Rojas, ha anunciado que el grupo socialista ha pedido formalmente la comparecencia del alcalde en el pleno "para que explique por qué se ocultó la detención del concejal al Ayuntamiento y al municipio". Ha recordado que el concejal dimitió el 27 de noviembre alegando motivos personales, "cuando su detención, según información publicada, se había producido días antes sin que se informara al pleno ni a la ciudadanía".

Rojas ha explicado que la pérdida de nueve millones de euros en fondos europeos "es consecuencia directa de la mala gestión del equipo de gobierno, que no aprobó la agenda urbana necesaria para optar a estas ayudas". En este sentido, ha recordado que el edil detenido era el responsable de fondos europeos. "Más allá de respetar la presunción de inocencia, lo que más nos preocupa es la pésima gestión del PP, que ha hecho que Coín pierda inversiones fundamentales para movilidad, espacios verdes y vivienda", ha apuntado.