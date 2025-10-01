PSOE pide a Junta más atención a las personas mayores y pregunta por mujeres afectadas por fallos en detección de cáncer

El secretario de Políticas de Estado de Bienestar del PSOE-A ha pedido a la Junta más atención, recursos y compromiso con personas mayores y dependientes y ha pedido saber a cuántas mujeres les han afectado los fallos en el programa de detección de cáncer - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Políticas de Estado de Bienestar del PSOE de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, ha exigido este martes al Gobierno de Juanma Moreno "más atención, más recursos y más compromiso" con las personas mayores y dependientes de Andalucía. Lo ha hecho en Málaga, en el marco de la concentración convocada por CCOO y UGT con motivo del Día Internacional del Mayor, celebrada ante la Delegación del Gobierno de la Junta.

Ruiz Espejo ha mostrado el respaldo socialista a las reivindicaciones sindicales en defensa del sistema público de dependencia y ha denunciado que más de 40.000 personas se encuentran en lista de espera en Andalucía para recibir una prestación, con una demora media de 565 días, casi dos años, lo que sitúa a la comunidad a la cabeza del país en retrasos.

"Solo este año, más de 5.000 personas han fallecido en Andalucía sin llegar a recibir la ayuda que les correspondía por derecho. Es una situación insostenible y de enorme responsabilidad para el Gobierno de Juanma Moreno", ha subrayado.

Asimismo, ha criticado que el PP haya votado en contra en el Parlamento andaluz de medidas como programas contra la soledad no deseada, la ampliación de los centros de participación activa o el aumento de plazas en residencias.

"Andalucía arrastra un déficit de más de 20.000 plazas residenciales para mayores y personas con discapacidad. Es urgente reforzar la financiación, ampliar las plazas públicas y aumentar las plantillas para acabar con la lista de espera y garantizar un sistema de dependencia digno", ha reclamado.

Ruiz Espejo ha recordado que la ley establece un plazo máximo de 180 días para resolver las solicitudes, "un derecho reconocido por ley que el gobierno de la Junta de Andalucía está incumpliendo de manera flagrante".

PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER

En la misma comparecencia ante los medios, Ruiz Espejo también ha mostrado la preocupación del PSOE-A por los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía.

"Queremos trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo a las mujeres andaluzas y malagueñas que, después de dos años de haberse realizado las pruebas de cribado, aún no han recibido información o resultados. Es intolerable que la consejera de Salud intente culpar a las propias mujeres cuando la responsabilidad es del Gobierno de Andalucía, que ha debilitado la sanidad pública", ha señalado.

En este sentido, ha exigido al Ejecutivo de Moreno responsabilidad, transparencia y claridad: "La Junta debe informar con rigor de a cuántas mujeres ha afectado este fallo en cada provincia y garantizar que se resuelvan sus casos lo antes posible. No estamos ante un error menor, sino ante una crisis sanitaria que requiere respuestas inmediatas".