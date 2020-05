El PSOE pide a la Junta "menos frentismo y más trabajo" para que Málaga pase a la fase 1

MÁLAGA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha pedido a la Junta de Andalucía "menos frentismo y más trabajo" para que Málaga pase a la fase 1 de la desescalada la próxima semana.

"La estrategia del agravio que abandera el PP no va a conseguir que pasemos de fase. El PP, con Moreno Bonilla a la cabeza, debería preocuparse de que mejoren los datos de Málaga para que la próxima semana pasemos a la fase 1", ha dicho.

Ruiz Espejo considera que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "debería ser el primero en defender la salud de los malagueños. En lugar de proteger la salud de los malagueños, los dirigentes del PP prefieren acusar al Gobierno central de castigar a nuestra provincia".

"Moreno Bonilla debería preocuparse de que se renueven los contratos al personal sanitario, de que no se cierren centros de salud por las tardes y de que hay una nueva partida de mascarillas defectuosas en Málaga", ha expuesto.

Pese a todo, Ruiz Espejo ha destacado las palabras pronunciadas este sábado por el doctor Fernando Simón reconociendo el buen trabajo realizado y que las provincias de Málaga y Granada podrían pasar la próxima semana al completo a la fase 1.

"Todos hubiéramos querido que la provincia de Málaga avanzara a la fase 1 de la desescalada. Todos queremos volver a la normalidad cuanto antes. Pero la salud es lo primero. Ahora toca trabajar para mejorar los datos y poder pasar de fase la próxima semana", ha dicho.

Asimismo, ha subrayado que "no podemos dar pasos en falso". "La mejor medida para proteger a los autónomos, a los negocios y a los comercios es garantizarles que no van a tener que volver a cerrar. Prudencia y rigor. Esto no es una carrera. No hay que llegar el primero, hay que llegar en las mejores condiciones sanitarias", ha insistido

El secretario general de los socialistas malagueños ha defendido que lo que ha primado para que Málaga permanezca en la fase 0 "es el criterio técnico de salud pública y de prudencia". "Estamos hablando de la salud y la vida de la gente", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que el propio plan que la Junta de Andalucía trasladó al Gobierno de España reconocía que Málaga no cumple los criterios para pasar a la siguiente fase. Esos datos enviados por la Junta han sido decisivos en la propuesta definitiva.

Ruiz Espejo ha explicado que los técnicos han tenido en cuenta diversas cuestiones para considerar que Málaga debe mantenerse en la fase 0, entre ellas que la Junta no cuenta con un plan para garantizar que no haya movilidad entre zonas en fase 0 y zonas en fase 1 dentro de nuestra misma provincia, ni para aislar a las poblaciones de esas zonas en caso de un posible repunte.

"La orden aprobada por el Gobierno que regula el proceso para la transición a una nueva normalidad dice que, con carácter general, la unidad territorial es la provincia. Para utilizar otra unidad territorial hay que especificar sus condiciones de homogeneidad y garantizar el control de la movilidad y el aislamiento de la misma, "cosa que la Junta no ha hecho con las diferentes zonas de Málaga", ha indicado.

La propuesta de la Junta de Andalucía al Gobierno era mixta, solicitó el pase de seis provincias al completo y de algunos distritos sanitarios de dos de ellas (Málaga y Granada), pero sin recoger elementos básicos de movilidad, confinamiento o aislamiento.