PSOE-A pide a Moreno dejar las "frivolidades": "Si se tatuara el número de jóvenes que demandan VPO, le faltaría piel"

MARBELLA (MÁLAGA), 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha tachado de "frivolidad" el tatuaje que se ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y que reza 'A58' en alusión a su mayoría absoluta de 58 escaños conseguida en las últimas elecciones autonómicas.

Para el socialista, este tatuaje "lo único que pone de manifiesto es que no está haciendo nada por Andalucía" y le ha advertido de que "si se tatuara el número de jóvenes que en estos momentos demandan una Vivienda de Protección Oficial (VPO), le faltaría piel en el cuerpo para rellenarla".

Así de crítico se ha mostrado este sábado Daniel Pérez, quien junto al secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía, Alejando Moyano, y su homóloga en Málaga, Ana Villarejo, ha asistido a la inauguración de las jornadas de formación de la organización juvenil regional en la capital malagueña, que se desarrollan este fin de semana en el municipio de Marbella.

En una atención a medios previa, ha aludido a la "crisis habitacional" que en estos momentos "está golpeando a todas las familias, pero de manera muy directa a la juventud", y ante la que reclama al presidente andaluz un Pacto por la Vivienda en Andalucía que dé respuesta a la situación que se vive, "dejando a un lado las frivolidades".

"Vemos como en los últimos años Moreno Bonilla no ha hecho nada en materia de vivienda. No se ha construido ni una sola VPO porque no hay planificación y, sobre todo, porque no hay un compromiso con Andalucía, ni con las familias, ni con los jóvenes", ha lamentado, exigiendo al Gobierno autonómico "se ponga a trabajar después de cuatro años sin hacer nada".

Pérez ha calificado la situación de la vivienda como "dramática", sumando a ello los "graves problemas" derivados de la falta de empleo o de las condiciones laborales con empleos "en precario y de bajo salario". Tal como ha señalado, según los estudios de distintos portales inmobiliarios, una vivienda de alquiler rozaría los 1.000 euros al mes, "cuando los sueldos están en 1.000 o 1.200 euros, algo inexplicable".

Frente a esta situación, el secretario general de los socialistas malagueños ha lamentado la "frivolidad" de Moreno con su tatuaje al considerar que "ha dejado sus funciones como presidente de la Junta. No está en los temas reales que le afectan a los andaluces y a los jóvenes de esta tierra", ha concluido.

LOS JÓVENES, "DISCRIMINADOS"

En la misma línea se ha pronunciado Moyano, que ha advertido de que la realidad que viven los jóvenes "dista mucho de lo que anuncia la Junta de Andalucía", llamando la atención sobre el hecho de que son "el colectivo al que el gobierno de Moreno Bonilla trata con más desprecio".

Así, ha puesto como ejemplo que en Andalucía los jóvenes aún no puedan solicitar el bono de alquiler. "Somos la última comunidad en ponerlo en marcha y eso que la Junta sólo tenía que ejecutarlo ya que el dinero lo ponía sobre la mesa el Gobierno de España", ha explicado.

Moyano ha criticado que Moreno no haya puesto "ni una sola medida sobre la mesa" y que encima "haya excluido a los jóvenes con titulación de los planes de empleo de la Junta". "Deja a los jóvenes andaluces que se han esforzado y se han preparado en el dique seco", ha lamentado, recordando que los planes que se van a desarrollar, además de ser "escasos", "discriminan" a los jóvenes.