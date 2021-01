El PSOE pide que el plan de recuperación de Málaga "no olvide a las personas"

MÁLAGA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que el plan de recuperación de Málaga "no se olvide de las personas", porque el documento "que debería ser la hoja de ruta para sacar a la ciudad de la crisis, es un análisis DAFO de hace tres meses que no se ajusta a la realidad actual, sus propuestas no son propias del Ayuntamiento de Málaga porque se han copiado de otras administraciones y no tiene ningún tipo de consenso".

Así lo ha manifestado el portavoz socialista en una rueda de prensa telemática en la que ha analizado el plan de recuperación propuesto por De la Torre.

"El alcalde se ha olvidado del consenso con los actores sociales, se ha olvidado de preguntar a todos los integrantes del Consejo Social de la Ciudad entre los cuales nos encontramos el resto de grupos políticos", ha señalado, agregando que "debemos buscar entre todos medidas que funcionen a largo plazo en lugar de un corta y pega de otras administraciones que despersonaliza estas directrices de recuperación".

De igual modo, Pérez, tras examinar el documento con los concejales de su grupo, ha llegado a la conclusión de que "su acción no se dirige hacia las personas que peor lo están pasando con la crisis económica y sanitaria generada por el impacto del COVID-19 y se ha hecho con lentitud, sin vislumbrar un modelo de ciudad para Málaga".

Además, ha continuado, "no plantea en ningún caso un cambio de modelo de la ciudad, se olvida de la microeconomía al apostar abiertamente por la liberalización de horarios comerciales, algo a lo que lo socialistas nos negamos en rotundo porque beneficia a las grandes áreas comerciales en detrimento del pequeño comercio. Este documento tiene el corte neoliberal del señor De la Torre, a la vez que deja a un lado el enfoque social".

Además, el portavoz socialista ha advertido de que el documento elaborado por el Ayuntamiento de Málaga "no atiende a la necesidad de reindustrialización de nuestra ciudad, apuesta por la creación de torres y por la especulación de nuestro suelo con viviendas de lujo. Esto no va a cambiar la realidad de Málaga para combatir la crisis".

"Lo que necesitamos son políticas de reactivación de la economía como la creación de un plan de empleo municipal, como están haciendo otras ciudades, para que las personas que ahora se encuentran en paro por el frenazo de actividad empresarial puedan empezar a trabajar cuanto antes", ha apostillado.

Por otro lado, el portavoz socialista cree que "con este proyecto de plan de recuperación de la ciudad de Málaga el alcalde llega tarde", recordando al regidor que "desde el mes de mayo, el PSOE le tendió la mano a Paco de la Torre para crear un plan de recuperación ante la inminente pandemia, incluso le presentamos nuestro Plan Málaga Suma, pero nunca escuchó nuestras propuestas", ha lamentado Daniel Pérez, incidiendo de nuevo en "la falta de diálogo y de consenso del Partido Popular en la gestión de la crisis".

Pérez considera que "este plan de recuperación de la ciudad se podría haber presentado antes de finalizar el 2020, en un momento en que ni siquiera tener un presupuesto, herramienta primordial para combatir la crisis económica con inversiones en los barrios, con ayudas para las familias y empresas más afectadas por la incidencia del COVID-19".

Por último, Pérez ha expresado que "para apoyar este Plan de Recuperación que propone el alcalde, mucho tiene que cambiar. Y si el PP no escucha nuestras propuestas, se dejará fuera de este documento a la mitad de la población de Málaga, sin ser escuchada ni tenida en cuenta", ha concluido.