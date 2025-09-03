PSOE pide a PP que haga público el acuerdo firmado con el edil de Benalauría (Málaga) para frenar la moción de censura

Los socialistas apuntan que los 'populares' se habrían comprometido a una próxima dimisión del actual alcalde

MÁLAGA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido al PP que haga público el acuerdo firmado con el concejal de Benalauría (Málaga), Alejandro Guerrero, para frenar la moción de censura. En un comunicado, los socialistas señalan: "Según hemos podido conocer, el PP se ha comprometido a que el actual alcalde dimita en los próximos meses a cambio de que Guerrero no apoye la moción".

Desde el PSOE señalan que la moción de censura "no ha sido improvisada ni fruto de un cálculo oportunista: fue Alejandro Guerrero, el concejal independiente que concurrió en las listas del PP, quien se acercó al PSOE y a la Agrupación de Electores de Benalauría y quien nos trasladó que no lo dejaban trabajar, que lo tenían marginado y que la gestión del PP estaba bloqueada".

Los socialistas han asegurado que firmaron un acuerdo político "serio, honesto y transparente", un acuerdo en el que no se ofrecieron "ni más sueldo, ni más competencias, ni más cargos a Alejandro Guerrero". "Solo se ofreció un compromiso claro: trabajar juntos por Benalauría, con las mismas responsabilidades que ya tenía", señalan desde el PSOE.

"Tras ese acuerdo honesto para sacar a Benalauría del bloqueo, Alejandro Guerrero ha decidido cambiar de postura y alcanzar un acuerdo firmado en una notaría de Ronda por el cual el PP se ha comprometido a entregar la cabeza de su propio alcalde, forzando su dimisión en los próximos meses, a cambio de mantener el poder", acusa el PSOE.

"Es decir, el PP se ha comprometido a sacrificar a su propio alcalde en una suerte de automoción de censura para seguir aferrado al poder", concluyen los socialistas.

Cabe recordar que este mismo miércoles el PP de Benalauría ha dado a conocer un acuerdo con el concejal Alejandro Guerrero para frenar la moción de censura prevista en el Ayuntamiento de la localidad para este viernes y por la que los 'populares' iban a ser apartados del Gobierno local.

A través de un comunicado el PP señalaba que "las conversaciones de los últimos días han fructificado tras un periodo de reflexión y buen entendimiento, donde se ha antepuesto la estabilidad y el interés general del municipio a cualquier desavenencia que haya podido surgir en el marco del gobierno municipal".