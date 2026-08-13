El PSOE propone convertir el Real Cortijo de Torres de Málaga en un emplazamiento estable

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mariano Ruiz Araujo, junto a ediles del PSOE - PSOE

MÁLAGA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha pedido al equipo de gobierno que trabaje para convertir el Real de Cortijo de Torres en un emplazamiento estable que sirva como "ágora para la defensa de la identidad malagueña" durante todo el año.

"Tenemos un recinto con calles, servicios, infraestructuras y más de un centenar de casetas que no puede permanecer prácticamente como una ciudad fantasma durante once meses. Cortijo de Torres tiene todo el potencial para convertirse en un gran punto de encuentro de los malagueños, un ágora donde mantener vivas nuestra identidad, nuestras tradiciones y el alma de Málaga durante los 365 días del año", ha defendido.

Así, Ruiz Araujo considera que para hacerlo posible "es necesario ofrecer mayor estabilidad y seguridad jurídica a las peñas y colectivos", por lo que ha reclamado al Ayuntamiento que "estudie fórmulas para sacar las concesiones de las casetas por periodos más amplios".

"Las peñas son depositarias de una parte fundamental de nuestra cultura popular y del alma de nuestra Feria. Si queremos que inviertan, mejoren sus espacios y desarrollen proyectos culturales y sociales durante todo el año, tenemos que ofrecerles estabilidad y un horizonte que les permita planificar a medio y largo plazo", ha explicado.

En este punto, ha defendido que este modelo permitiría convertir Cortijo de Torres en un "polo cultural estable" y, al mismo tiempo, "proteger la esencia del Real frente a su progresiva mercantilización".

"Frente al riesgo de que nuestra Feria termine convirtiéndose en un parque temático de restaurantes y discotecas, proponemos fortalecer a quienes mantienen vivas nuestras raíces. Queremos que este Real sea un ágora de la identidad malagueña, un lugar donde los verdiales, el flamenco, nuestra gastronomía, las fiestas populares, las actividades familiares y nuestras distintas tradiciones tengan un espacio permanente para encontrarse con Málaga", ha señalado.

Por su parte, el concejal Pablo Orellana ha recordado que el PSOE ha planteado en varias ocasiones la necesidad de utilizar Cortijo de Torres durante todo el año.

Ha incidido en que "han pasado varios años desde que pusimos esta propuesta encima de la mesa y el propio equipo de gobierno reconoció entonces que estudiaba cómo articularla. Es el momento de pasar de las declaraciones de intenciones a los hechos, trabajar conjuntamente con las peñas y aprovechar un espacio extraordinario que la ciudad ya tiene para convertirlo en un polo cultural estable".

Orellana ha señalado que esta "mayor estabilidad debe estar vinculada a la generación de actividad durante todo el año". "No hablamos simplemente de conceder una caseta durante más tiempo. Hablamos de dar seguridad jurídica a las peñas para que puedan abrirse todavía más a la ciudad, generar cultura, convivencia y tradición. El alma de nuestra Feria no puede guardarse durante once meses para sacarla únicamente en agosto".

"Cortijo de Torres puede ser durante todo el año un lugar de encuentro para los malagueños y un espacio desde el que proteger, compartir y transmitir nuestra identidad a las próximas generaciones", ha concluido.