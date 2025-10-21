PSOE propone ordenanza que proteja el comercio tradicional malagueño ante "pérdida de identidad de la ciudad"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, y los concejales Salvador Trujillo y Mari Carmen Sánchez - PSOE

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha anunciado este martes la presentación de una moción para impulsar una ordenanza municipal de protección del comercio tradicional, "con el objetivo de preservar la identidad económica y social de los barrios ante la expansión de las viviendas turísticas y la especulación inmobiliaria".

"El comercio de barrio es parte de la historia viva de Málaga y su desaparición está vaciando de vida nuestras calles", ha advertido el dirigente socialista durante una rueda de prensa celebrada en el distrito de Churriana, junto a la concejala Mari Carmen Sánchez.

Pérez ha señalado que, mientras otras ciudades como Sevilla o Madrid ya han aprobado normativas específicas de apoyo al pequeño comercio, "en Málaga el Ayuntamiento del PP no ha tomado ninguna medida para proteger a los autónomos y comerciantes de toda la vida, que son los que mantienen abiertos nuestros barrios".

Según ha explicado, esta ordenanza "permitiría establecer mecanismos urbanísticos y fiscales para dar respaldo real a estos negocios", además de "impedir que los locales se transformen en viviendas, muchas de ellas turísticas, o infraviviendas".

Ha recordado que esta tendencia "está alterando la convivencia y destruyendo la esencia de los barrios, al convertir antiguos locales en apartamentos que permanecen cerrados la mayor parte del año".

"Donde antes había tiendas con luz y movimiento de vecinos, ahora hay oscuridad y soledad. La pérdida del comercio de proximidad significa también la pérdida del alma de Málaga", ha criticado.

Además, Pérez ha pedido "la implicación" de la Junta de Andalucía, a la que ha reclamado ayudas específicas para los autónomos del comercio local.

Por su parte, la concejala socialista Mari Carmen Sánchez ha alertado de que "en el último año han cerrado 167 negocios de este tipo en Málaga, según datos oficiales de la Junta y las asociaciones de autónomos".

"Esto equivale a que pequeños comercios bajan la persiana en nuestra ciudad", una situación que considera "alarmante y reflejo de la falta de políticas activas de protección", ha añadido.

Ha explicado que uno de los principales motivos del cierre de negocios "es el incremento del precio de los alquileres, que en muchos casos supone entre el 25% y el 50% de los ingresos netos de los autónomos". "Hay grupos de inversión comprando locales para destinarlos a viviendas, residenciales o turísticas en muchos casos, expulsando a los comerciantes y generando una burbuja que asfixia al pequeño negocio", ha lamentado.

La concejala socialista ha subrayado que el comercio tradicional "no es solo una actividad económica, sino una parte fundamental de la identidad de Málaga". Por último, ha informado de la presentación de otra moción socialista para proteger a los negocios afectados por obras de larga duración, como la ampliación del metro por Eugenio Gross hasta el Hospital Civil o la remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo.