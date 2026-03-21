El PSOE reclama al Ayuntamiento de Málaga un plan de aparcamientos residenciales en Teatinos

El portavoz municipal del PSOE, Danie Pérez, junto con concejales socialistas - PSOE

MÁLAGA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha reclamado al equipo de gobierno la puesta en marcha de un plan de aparcamientos residenciales en el distrito de Teatinos, tras el inicio de las obras del nuevo parque Frank Capra, ubicado junto a la Fuente de Colores.

El concejal socialista Jorge Quero ha advertido de que "el equipo de gobierno del Partido Popular tiene una asignatura pendiente con la seguridad vial y la movilidad en Teatinos. Y este solar que hasta ahora venía utilizándose como aparcamiento para vecinos y trabajadores, va a agravar los problemas ya existentes".

Para los socialistas la transformación de este espacio en una nueva zona verde supone "un avance positivo para el distrito en términos medioambientales y calidad de vida", pero "no podemos obviar que se va a suponer un problema de aparcamiento para los residentes".

Quero ha subrayado en un comunicado que "estamos viendo cómo el distrito de Teatinos está avanzando en nuevos espacios y nuevas dotaciones, pero, sin embargo, el equipo de gobierno no tiene en cuenta un aspecto fundamental: la necesidad de crear un plan de aparcamientos residenciales".

Al respecto, ha recordado el problema de aparcamiento que ya se generó al eliminar el solar de calle Eolo para instalar la universidad privada europea. "Teatinos es un distrito con mucho movimiento de gente y los solares suponen un desahogo para los vecinos y trabajadores que no encuentran donde aparcar. No podemos eliminarlos de un día para otro sin haber planificado una alternativa y Teatinos no cuenta con ningún tipo de bolsa de aparcamientos", ha explicado.

Por ello, ha exigido al equipo de gobierno "un plan de aparcamientos residenciales que sea consensuado con los vecinos y vecinas del distrito con el objetivo de dar respuesta a los actuales problemas de movilidad y a la creciente escasez de estacionamiento en su entorno", ha reclamado Quero.