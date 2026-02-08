El PSOE reivindica la memoria democrática en el 89 aniversario de La Desbandá

El PSOE en el acto de conmemoración del 89 aniversario de La Desbandá, celebrado en el Peñón del Cuervo - PSOE

MÁLAGA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha reivindicado este domingo la memoria democrática en el acto de conmemoración del 89 aniversario de La Desbandá, celebrado en el Peñón del Cuervo y organizado por la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga.

Aguilar ha recordado que La Desbandá fue "la peor masacre civil de la Guerra Civil española, tras la caída de Málaga en manos del franquismo", cuando "miles y miles de malagueños y malagueñas huyeron del terror y fueron convertidos en objetivo militar". "La huida se convirtió en la esencia del terror", ha señalado y ha citado el relato del escritor Antonio Soler en 'El día del lobo'.

"El recuerdo de La Desbandá es un deber democrático. No podemos olvidarla y tenemos que estar aquí cada año rindiendo homenaje a las víctimas", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que "no hay democracia con olvido" y que la memoria es necesaria para "dar dignidad, reconocimiento y justicia a quienes dieron su vida por defender valores democráticos de los que hoy disfrutamos".

Asimismo, ha agradecido especialmente la presencia de jóvenes socialistas en el acto y ha destacado "la importancia de seguir transmitiendo esta memoria a las nuevas generaciones". "Es fundamental contar a los más jóvenes cuál fue esta historia, cuál fue la realidad y hasta dónde pudo llegar la maldad humana durante la Guerra Civil y la represión franquista", ha señalado.

Aguilar ha advertido además de "los riesgos del revisionismo histórico y del blanqueamiento del franquismo". "Vivimos un momento en el que no solo se pretende imponer el olvido, sino algo aún más grave: reescribir nuestra historia", ha criticado, en referencia a recientes actos públicos "en los que se han banalizado o exaltado episodios vinculados al golpe de 1936". "No podemos permitirlo, no podemos quedarnos callados", ha remarcado.

Asimismo, el secretario general del PSOE de Málaga ha insistido en que estos ejercicios de memoria "no buscan generar odio, sino evitar que hechos como La Desbandá vuelvan a repetirse". "La memoria sirve para que nunca más vuelva a ocurrir, para que la población civil no vuelva a ser objetivo, como desgraciadamente estamos viendo hoy en otros conflictos", ha afirmado.

Por último, Aguilar ha agradecido a las asociaciones memorialistas su "labor constante" y ha animado a "seguir trabajando por la memoria democrática, por la verdad y por la justicia". "La memoria es el mejor ejercicio de concordia que podemos hacer como sociedad", ha concluido.