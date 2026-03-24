PSOE-A señala un nuevo incremento de la lista de espera de la dependencia en febrero; "y ya supera las 50.000 personas"

El portavoz socialista de Inclusión Social en el Parlamento de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, y la secretaria coordinadora del Área de Políticas del Estado del Bienestar y Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Málaga, Estefanía Martín Palop. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Inclusión Social en el Parlamento andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado este martes que la lista de espera de la dependencia en Andalucía "se ha incrementado en más de 12.000 personas solo en el mes de febrero", con lo que ha lamentado que "ya supera las 50.000 personas; es decir, vuelve a niveles del año 2024".

"Andalucía es ya la segunda comunidad con mayor lista de espera de España, con más de 54.000 personas en esta situación. Es también la segunda comunidad con mayor demora en la tramitación de la dependencia, con 477 días de retraso", ha dicho Ruiz Espejo en rueda de prensa en Málaga, junto a la secretaria coordinadora del Área de Políticas del Estado del Bienestar y Derechos de la Ciudadanía del PSOE malagueño, Estefanía Martín Palop.

Así, ha especificado que Andalucía es la segunda comunidad con más personas fallecidas en la lista de espera: 6.995 personas perdieron la vida en 2025, y más de 800 durante este 2026. "Y, además, se reducen en 3.000 las personas dependientes con una prestación efectiva; es decir, durante el mes de febrero ha habido más bajas que altas en el sistema de dependencia en Andalucía", ha añadido.

"Es necesario un mayor compromiso con la dependencia en Andalucía que reduzca de forma definitiva las listas de espera y la demora en la tramitación, para evitar más sufrimiento a miles de familias y la desesperación de quienes han visto fallecer a su familiar sin ser atendido", ha señalado.

Además, ha considerado necesario "agilizar los procesos de revisión de grado por agravamiento de la dependencia para dar también la atención que merecen estas familias".

Según Ruiz Espejo, "solo en febrero de 2026 han fallecido más de 652 personas mientras esperaban una valoración o una prestación del sistema de dependencia". De ellas, ha asegurado que 437 fallecieron sin haber sido valoradas y 215 fallecieron teniendo reconocido su grado de dependencia. En el acumulado del año, ya han fallecido 895 personas en la lista de espera de Andalucía.

"Es evidente que esta pésima gestión es solo achacable a la Junta de Andalucía, que ha fracasado con todas las modificaciones que ha introducido en el sistema y que no han conseguido ni rebajar la lista de espera ni reducir suficientemente la demora", ha asegurado el socialista.

Por ello, ha apuntado que el PSOE sigue "exigiendo al Gobierno de Juanma Moreno menos propaganda y más compromiso con la dependencia y con las familias que figuran en estas listas interminables de espera, mejor gestión y más financiación desde la Junta de Andalucía".

Por su parte, Estefanía Martín Palop ha criticado que "mientras este año Juanma Moreno cuenta con la máxima financiación para atender a los malagueños y malagueñas por la ley de dependencia en nuestra provincia, 8.640 personas siguen esperando ser atendidas". "La gestión de la dependencia en Andalucía no se mide por las personas atendidas, sino por las listas de espera del sufrimiento generado por Moreno", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que en Málaga el año pasado "fallecieron 1.690 personas esperando la ley de dependencia". "En 2025, cada cinco horas y 12 minutos fallecía un malagueño o malagueña esperando una prestación que Moreno le ha negado". "No hay mayor injusticia que ver a un familiar o a una persona cercana fallecer mientras espera en la lista de dependencia", ha finalizado.