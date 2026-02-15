PSOE de la Serranía de Ronda pide a la Junta y Diputación que se sumen al Gobierno para la reconstrucción de la comarca

Alcaldes y portavoces socialistas de la Serranía de Ronda (Málaga) . - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes y portavoces socialistas de la Serranía de Ronda (Málaga) han reclamado este domingo que la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga se sumen "de manera decidida" al esfuerzo ya iniciado por el Gobierno de España para la reconstrucción de la comarca tras los graves daños ocasionados por las recientes inundaciones.

En una reunión celebrada en el municipio de Jubrique, los representantes socialistas del Valle del Genal han hecho público el 'Manifiesto por la Reconstrucción y el Futuro de la Serranía de Ronda', en el que subrayan la necesidad de una respuesta coordinada, ambiciosa y urgente por parte de todas las administraciones ante la magnitud de los daños provocados por las borrascas 'Leonardo' y 'Marta', según ha informado el PSOE en una nota.

Así, en dicho documento, los socialistas han reconocido la celeridad del Gobierno de España al activar la declaración de "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil", a su juicio, "un paso clave para movilizar recursos extraordinarios destinados a las familias y a los negocios afectados".

Asimismo, han exigido a la Junta de Andalucía mayor responsabilidad y ambición financiera. Aunque han valorado la inversión inicial anunciada para la red de carreteras, han advertido de que los daños globales superan ya los 535 millones de euros y recuerdan que el Gobierno andaluz dispone de una capacidad de gasto histórica gracias a las medidas impulsadas por el Ejecutivo central.

En este sentido, los militantes del PSOE han reclamado que se aprovechen los mecanismos de mejora de la financiación autonómica y condonación de deuda, "que permitirían a la provincia de Málaga contar con recursos adicionales para ayudas directas a los ayuntamientos y un respaldo real al sector primario, gravemente afectado".

El manifiesto también ha señalado el papel clave de la Diputación de Málaga como escudo de los municipios menores de 20.000 habitantes, los más golpeados por el temporal. Los socialistas han exigido que los ingresos extraordinarios procedentes de la Participación en los Tributos del Estado se destinen íntegramente a un Plan Extraordinario de Ayudas para la Serranía, así como un refuerzo urgente de la asistencia técnica para evitar que la burocracia retrase la reconstrucción.

En este contexto, el Grupo Socialista en la Diputación ha registrado una batería de preguntas para el próximo pleno provincial con el objetivo de obtener compromisos firmes sobre la evaluación global de daños, la creación de un plan extraordinario de ayudas, líneas específicas para autónomos y familias, y un plan urgente para la red de carreteras provinciales.

Los alcaldes y portavoces socialistas han concluido haciendo un llamamiento a la unidad institucional para garantizar que las ayudas sean complementarias y eficaces, evitando que esta catástrofe acelere la despoblación de la Serranía de Ronda. "Nuestros pueblos necesitan recuperar la normalidad cuanto antes y seguir siendo motores de vida en el interior de la provincia", han subrayado.