Publicada la lista provisional de admitidos en dos convocatorias para sorteo de 377 viviendas en alquiler en Málaga

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MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, ha publicado este jueves en la web del IMV (https://imv.malaga.eu), en el apartado de novedades, la lista provisional de personas admitidas para participar en el sorteo de 377 viviendas protegidas en alquiler en régimen general que Lagoom Living está construyendo en las parcelas R11 y R12 del sector Universidad.

En concreto, se trata de las promociones de 175 y 202 viviendas, con piscina, garaje y trastero, promovidas, en colaboración público-privada por Lagoom Living y el Ayuntamiento. Tienen uno, dos y tres dormitorios y un alquiler que oscila entre los 446 y los 624 euros más gastos, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

A la promoción de la R11 se han presentado un total de 5.664 solicitudes, de las que se han admitido 5.664 tras retirar las solicitudes duplicadas. La promoción R12 ha recibido un total de 7.747 solicitudes, de las que han sido admitidas un total de 6.870.

Por su parte, 1.197 personas solo han presentado solicitud para participar en el sorteo de la R11; 2.403 personas solo para participar en la R12 y 4.467 a ambas. El total de solicitudes presentadas a la R11 y a la R12 ha sido 8.067.

Una vez elaborada la lista definitiva tras el periodo de alegaciones que se abre a partir de este viernes, se publicará ésta y la fecha de celebración del sorteo, que será retrasmitido en directo en el canal YouTube del Ayuntamiento.

La adjudicación de las viviendas se hará de acuerdo al Decreto 91/2020, Plan Vive en Andalucía de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana 2020-2030, y la ley 5/2025 de vivienda de Andalucía, que regulan la selección de las personas adjudicatarias de viviendas protegidas.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha recordado que estas promociones se construyen en dos de las parcelas que formaban parte de un concurso público impulsado por el Ayuntamiento para la licitación del derecho de superficie de cuatro suelos de este ámbito por un periodo de 75 años a canon cero, concurso del que resultó adjudicataria esta promotora para la construcción de 530 VPO en alquiler.

La construcción de estas viviendas se corresponde con la segunda fase de desarrollo del sector en el que se prevén 1.006 VPO en alquiler y en el que el Consistorio ya promueve 476 en cinco promociones, tres de ellas en construcción y dos ya finalizadas.

El pliego de esta licitación se basó en el convenio suscrito en noviembre de 2022 por parte del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España y por el que se otorgó al Ayuntamiento de Málaga, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.L, una subvención máxima de 26,5 millones de euros para la promoción de 530 viviendas por parte del adjudicatario del concurso.

Esta subvención supone 25.647.288 euros que proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation; por su parte, el Consistorio aporta suelo valorado en 13.577.792 euros y Lagoom Living con fondos propios y financiación otorgada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 59,3 millones de euros.

DOS PROMOCIONES CON 377 VIVIENDAS

Las 377 viviendas protegidas se construyen en dos promociones: en la parcela R11 y en la R12. La inscripción para participar en ambos sorteos se ha hecho de forma independiente.

Así, la promoción que se construye en la parcela R11 consta de 175 viviendas, de las que 136 son de dos dormitorios (siete de ellas adaptadas) y 39 de tre dormitorios.

Las rentas oscilan entre los 495 y los 624 euros. A estas rentas de alquileres hay que sumarle los gastos de comunidad y todas las viviendas tienen asociadas una plaza de aparcamiento y un trastero.

Por su parte, la promoción que se construye en la parcela R12 consta de 202 viviendas, de las que 186 son de dos dormitorios (ocho de ellas adaptadas) y 16 de un dormitorio (un para personas en situación de dependencia). Las rentas oscilan entre los 446,28 euros y los 511,55 euros. A estas rentas de alquileres hay que sumarle los gastos de comunidad y todas las viviendas tienen asociadas una plaza de aparcamiento y un trastero.