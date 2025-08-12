Quirónsalud se convierte en el proveedor médico oficial del Trops Málaga

El presidente del Trops Málaga, Alberto Camas; el directivo de la entidad Jorge Gómez y CEO de Grupo Piscis Promociones Inmobiliarias, y el director gerente del Hospital Quirónsalud, Tomás Urda - QUIRÓNSALUD.

MÁLAGA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Málaga se ha convertido en el proveedor médico de los jugadores del Trops Málaga Balonmano. El máximo representante masculino de la provincia ha alcanzado un acuerdo con el hospital por el que este prestará los servicios médicos del club y, de este modo, velará por la salud de sus jugadores durante la presente temporada.

Con este convenio, el Hospital Quirónsalud Málaga realizará los reconocimientos médicos de pretemporada a los jugadores del primer equipo de la División de Honor Plata y cubrirá la asistencia sanitaria por lesiones deportivas, según ha indicado Quirónsalud en un comunicado.

El presidente del Trops Málaga, Alberto Camas, se ha mostrado "feliz", tras la rúbrica de este acuerdo, "que posibilitará que nuestros jugadores estén en las mejores manos a la hora de afrontar posibles lesiones", ha resaltado.

"Estamos muy contentos y satisfechos con el convenio firmado con el Hospital Quirónsalud Málaga. Es un paso importante cara a la profesionalización del club", ha manifestado, al tiempo que ha agradecido la predisposición de Quirónsalud y sus responsables para que esta nueva alianza sea una realidad.

El compromiso alcanzado entre la entidad deportiva y el Hospital Quirónsalud Málaga "redundará en unos servicios médicos muy cercanos, muy profesionales, que nos cuidarán y tratarán cada problema que puedan tener los jugadores", ha concluido Camas.

A la firma del acuerdo han asistido el propio Camas, el directivo de la entidad Jorge Gómez y CEO de Grupo Piscis Promociones Inmobiliarias, así como el director gerente del Hospital Quirónsalud, Tomás Urda. Quirónsalud se consolida como un "referente en el cuidado de la salud del deporte, toda vez que en los últimos años viene colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas".

Y es que, como ha indicado el director gerente del hospital "el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud, tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el grupo Quirónsalud se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua".

Sin ir más lejos, Quirónsalud fue el pasado año el Servicio Médico Oficial de los torneos Premier Padel Tour disputados en Sevilla, Málaga, Madrid y de las 'Finals' disputadas en Barcelona.

Asimismo, es, en la actualidad, Servicio Médico del Mundial de MotoGP, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (ACB) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto, como el Unicaja Baloncesto de Málaga, o rugby del país.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de "importantes" eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.