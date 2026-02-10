Reabierta al tráfico la MA-3112 en Almáchar (Málasga), cortada por efecto de las borrascas

Trabajos realizados en la MA-3112 en Almáchar (Málaga) cortada por los efectos de las borrascas.- DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera MA-3112 a su paso por el municipio malagueño de Almáchar vuelve a estar abierta al tráfico, según ha informado la Diputación de Málaga, que ha precisado que se sigue trabajando en esta vía hasta finalizar los trabajos.

Dicha carretera quedó cortada en ese punto por los efectos que las distintas borrascas han tenido en la provincia de Málaga en los últimos días; en concreto, debido al deslizamiento de un talud, con una situación que era "de alto riesgo".

Así, según han precisado desde la institución supramunicipal, con esta reapertura, en la zona de la Axarquía actualmente solo permanecen cortadas dos carreteras a causa del paso de estos sucesivos temporales por la provincia.

En concreto, se trata de la MA-3102 en el municipio de Colmenar, tras un deslizamiento, y la MA-4105 entre las localidades de Canillas de Aceituno y Sedella, debido a que las mallas de contención estaban colmatadas de material desprendidos por efecto de las lluvias.

En estos momentos en total hay nueve carreteras de la red provincial cortadas, dos de ellas con limitaciones --no permiten el tráfico a vehículos pesados--, han precisado. Así, a las anteriores en la Axarquía, se suma una en la Comarca de Antequera, la MA-6406 (Almargen).

Además, otras seis vías se encuentran en la Serranía de Ronda, en concreto la MA-8401, de Benaoján a Cortes de la Frontera; MA-8306, Benalauría MA-8302, Genalguacil MA-7402, Acinipo MA-7300 (de Igualeja a Pujerra) y MA-8306, (Venta de la Leche); estas dos últimas cortadas únicamente al tráfico pesado.