Reafirman el compromiso de Iberoamérica con multilateralismo y las agendas medioambientales globales con una declaración

La vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside la XIII Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Medio Ambiente y Clima que se celebra en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XIII Conferencia Iberoamericana de ministros y ministras de Medio Ambiente y Clima, que se celebra en Málaga, ha reafirmado este miércoles el compromiso de Iberoamérica con el multilateralismo y con las agendas medioambientales globales mediante una declaración ministerial conjunta.

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, anfitriona del encuentro, ha asegurado que el multilateralismo "funciona cuando hablamos de todas las agendas, pero especialmente cuando hablamos de la agenda medioambiental".

"La declaración aborda los grandes desafíos que tenemos por delante, desafíos abordados en las distintas mesas, como cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación, desertificación, degradación de tierras, gestión del agua, resiliencia frente a esas sequías o gestión forestal sostenible", ha dicho la ministra, quien ha apostado por actuar "como una región unida" y "con una posición clara".

Este encuentro ha tenido otro hito como es la aprobación de la Agenda Medioambiental Iberoamericana (AMI), documento que marcará la hoja de ruta en materia de sostenibilidad en iberoamérica hasta 2030 y que será elevado a la próxima Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno en Madrid. Concreta 15 acciones sobre cuatro ejes, y otra más horizontal de cooperación entre todas las redes.

Esta conferencia, que refuerza "el compromiso político" de la región frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, ha sido organizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Secretaría General, junto con Iberoamericana (SEGIB). España preside la Secretaría Pro Tempore de la XXX Cumbre de jefas y jefes de Estado, que se celebrará en Madrid el próximo noviembre.

Aagesen ha sostenido que "Iberoamérica es una de las regiones más expuestas y vulnerables; pero es, sobre todo, un inmenso pulmón verde y azul del planeta". "Por eso reforzamos la voluntad de cooperación para convertir la emergencia climática en una agenda de oportunidades y de modernización de nuestras sociedades", ha señalado, al tiempo que ha destacado "valores comunes" como la ciencia, la acción y "la voluntad de seguir trabajando juntos".

Asimismo, ha precisado los cuatro diálogos ministeriales en los que se ha dividido la jornada, como el relacionado con los impactos del cambio climático, a los que "somos cada vez más vulnerables, con inundaciones o sequías extremas"; las evaluaciones tempranas; la gestión sostenible del agua y el camino hacia "sistemas hídricos más resilientes"; y la biodiversidad.

La ministra se ha referido, igualmente, al bloque en el que se ha discutido el papel de la comunidad iberoamericana en la protección de los océanos y también en la contaminación, "donde queríamos buscar respuestas conjuntas que nos lleven a esa economía más circular, ante los grandes desafíos, como la contaminación por plásticos, pero también el avance de la minería submarina".

Además, ha señalado la "urgente implementación de marcos como el Tratado Global de los Océanos, vital para la biodiversidad marina" y ha destacado el anuncio de la República Dominicana "que se suma, con lo cual es una comunidad que ya crece hasta los 87 miembros".

Andrés Allamand, secretario general Iberoamericano, por su parte, ha señalado que "la reunión ministerial de Medio Ambiente marca un paso decisivo para Iberoamérica, con la adopción de una Agenda Medioambiental común que refleja la capacidad de la región para construir consensos, proyectar una voz propia en la agenda global y traducir compromisos en acción colectiva frente a una crisis ambiental que no reconoce fronteras".

La nueva Agenda Medioambiental Iberoamericana establece un marco de cooperación estructurado en los cuatro ejes de la Carta Medioambiental Iberoamericana, aprobada en la Cumbre de Santo Domingo, 2023. Los objetivos están enfocados en acelerar la acción climática, la protección de la biodiversidad, la gestión sostenible de los recursos naturales y la lucha contra la contaminación.

Durante la reunión, los países han reiterado su compromiso con el Acuerdo de París, subrayando la urgencia de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados y de incrementar la financiación climática, especialmente para los países en desarrollo. A su vez, han apoyado la implementación efectiva del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming Montreal.

Asimismo, han destacado la necesidad de respuestas colectivas e integradas ante el agravamiento de los fenómenos extremos, la degradación de los ecosistemas y la creciente presión sobre los recursos hídricos.

La declaración aprobada también pone el foco en la protección y restauración de la biodiversidad, el impulso de la economía circular y la gestión sostenible de los océanos, así como en la movilización de recursos financieros y tecnológicos para afrontar los desafíos ambientales de la región.

En la XIII Conferencia se ha reconocido el papel clave de las redes iberoamericanas como espacios de cooperación técnica y política, así como la contribución de la SEGIB en la articulación de una respuesta regional coordinada.

En la declaración se demuestra el compromiso de Iberoamérica a través de actuaciones como la elección del chileno Julio Cordano, como presidente del Comité Intergubernamental de Negociación para elaborar un Instrumento Internacional Jurídicamente Vinculante sobre la Contaminación por Plásticos, Incluso en el Medio Marino.

Asimismo, también, la calendarización de la Primera Conferencia Internacional sobre la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles, a celebrarse en Santa Marta (Colombia) del 24 al 29 de abril de 2026.