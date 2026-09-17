El rector reivindica el crecimiento de la UMA y una financiación adecuada a Málaga y las necesidades reales

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha inaugurado este jueves el curso académico 2026-27 en un acto en el que el rector, Teodomiro López, ha reivindicado el crecimiento de la institución y una financiación adecuada a dicho crecimiento y que "debe acompañar al número de estudiantes y a las necesidades reales".

"No estamos reivindicando únicamente más recursos para la Universidad de Málaga. Estamos reivindicando la capacidad de Málaga para seguir creciendo, innovando y generando oportunidades. Porque cuando defendemos una Universidad de Málaga más fuerte, estamos defendiendo también una Málaga con más conocimiento, más talento y más futuro", ha dicho.

Este curso la institución académica contará con algo más de 36.000 estudiantes, de los que más de 10.000 serán de nuevo ingreso, la cifra más alta de la historia.

El acto ha contado también con la intervención del secretario general de Universidad y de Industria de la Ciencia de la Junta de Andalucía, Antonio Miguel Posadas, y con la asistencia de los rectores de las universidades de Córdoba y Pablo de Olavide, Manuel Torralbo y Francisco Oliva, respectivamente, en representación del sistema de universidades públicas andaluzas, así como el equipo de gobierno de la Universidad de Málaga y autoridades.

En su discurso, el rector ha considerado que "hablar de crecimiento nos lleva inevitablemente a hablar de financiación". "No podemos pedir a las universidades que crezcan, que aumenten el número de títulos, que investiguen más, que atraigan talento si no cuentan con una financiación suficiente", ha expresado.

En este sentido, ha puesto uno de los focos en la situación de "infrafinanciación" que, según ha explicado, arrastra la UMA desde hace años y que "no podemos considerar normal". Así, ha recordado que en 2025 la financiación por estudiante siguió por debajo de la media de las universidades públicas andaluzas, con una diferencia de casi 500 euros.

López ha reivindicado, al mismo tiempo, el esfuerzo de gestión realizado en los últimos años. El déficit estructural, que en 2023 ascendía a 44,8 millones de euros, se ha reducido en 26 millones en dos ejercicios, hasta los 18,8 millones en 2025, mientras que la brecha de financiación por estudiante ha bajado de 802 a 495 euros, un 38% menos.

"Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano", ha subrayado el rector, quien ha situado en manos de la Junta de Andalucía el paso definitivo hacia el equilibrio presupuestario.

En este punto, ha planteado cuatro exigencias concretas a la administración autonómica: el pago de las discrepancias derivadas de los acuerdos del 8 de abril de 2025 mediante un segundo reparto en 2026; la aplicación efectiva del mecanismo de nivelación previsto en el modelo de financiación; recursos suficientes para las retribuciones y la promoción del personal; y un plan de infraestructuras con financiación adicional.

En su discurso, el rector también ha hecho una radiografía del presente de la institución académica, "que ha ampliado su oferta formativa para adaptarla a las necesidades de la sociedad y a la empleabilidad de los alumnos, con una destacada capacidad de emprender y de generar empresas basadas en el conocimiento, donde la cultura, la ética y los valores sociales son fundamentales en su actuación".

También ha citado como valores de la UMA la internacionalización, su actividad investigadora y creadora de institutos universitarios, la colaboración con el PTA y el fortalecimiento de las plantillas docentes y laborales.

Ha asegurado haber trabajado "por una universidad pública más fuerte", con avances en la transparencia, y todo ello a pesar de haber atravesado momentos muy difíciles para la sociedad, como la pandemia, la guerra en el centro de Europa o el cambio climático, "que solo podremos combatir con la única arma que se blande en el espacio universitario: el conocimiento".

Tras pronunciar unas emocionadas palabras en memoria del anterior consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, fallecido recientemente, y en apoyo de Ceuta, López Navarrete ha anunciado que, por primera vez, la UMA ha superado las 10.000 plazas de nuevo ingreso, con una oferta de 10.353 frente a las 9.767 del curso anterior.

Según ha explicado, cerca de 14.000 estudiantes han elegido a la Universidad de Málaga como su primera opción, "un número muy superior al de plazas disponibles". Una demanda que refleja el crecimiento de la ciudad y que el rector ha situado como uno de los principales retos de la institución, de la ciudad y de la provincia.

López ha defendido que "la universidad tiene que crecer porque Málaga ha crecido", aunque ha matizado que no aboga por un crecimiento sin control, sino por una fórmula "ordenada, sostenible y acompañada de la financiación necesaria".

"Cada estudiante que no puede estudiar en nuestra universidad es una oportunidad que pierde nuestra sociedad", ha subrayado el rector, quien ha situado así el crecimiento de la institución académica como uno de los principales retos para los próximos años.

El rector ha dedicado también un apartado al acceso a la vivienda, al que ha calificado de "una de las principales barreras para muchos jóvenes", y ha defendido que "el acceso a la Universidad debe depender del talento y del esfuerzo, no de la capacidad económica de una familia".

MEMORIA ACADÉMICA

El acto con la procesión académica, a ritmo de la Zarabanda, interpretada por la Fundación Hispania Música, tras la que la secretaria general de la UMA, Elsa Álvarez, ha procedido a la lectura de la memoria del curso.

La Memoria Académica recoge más de 36.000 estudiantes matriculados, cerca de 6.900 egresados y casi 11.000 prácticas en empresas, con una tasa de inserción laboral que sitúa a la UMA a la cabeza de las universidades públicas andaluzas: más de siete de cada diez egresados trabajan un año después de terminar sus estudios.

En el terreno investigador, la universidad captó más de 13,2 millones de euros en 93 proyectos competitivos y publicó más de 2.600 artículos científicos, un 44% de ellos en revistas del primer cuartil. A ello se suman 28 solicitudes de patente y el reconocimiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas a la Mejor Patente de España, entre otros hitos destacados.

El acto ha contado también con la intervención del profesor Francisco Triguero, del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la universidad, que ha pronunciado la lección inaugural, titulada 'De los centros de Cálculo a la cognición aumentada. Medio siglo de Universidad de Málaga en la larga historia de la técnica'.

La interpretación del 'Gaudeamus Igitur', nuevamente a cargo de la Fundación Hispania Música, ha dado por concluida la ceremonia de inauguración oficial del curso universitario.