Renfe estudia varias soluciones en relación con AVE para mejorar la operativa del servicio tras corte en Álora

Imagen de las obras de emergencias sobre el talud que se vio gravemente afectado por el pasado temporal a su paso por Álora (Málaga) y que mantiene sin servicio directo la conexión del AVE Madrid-Málaga a las puertas de Semana Santa. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha explicado este viernes en relación el servicio de alta velocidad entre Málaga y Madrid, interrumpido por la caída de un muro en Álora (Málaga), que lleva estudiando varias soluciones, desde que se produjo el corte en el citado municipio malagueño por motivos del temporal, con el objetivo de restablecer y mejorar la operativa del servicio.

En concreto, en un comunicado han detallado que, principalmente, esas medidas son mediante dos vías. Una realizar el Plan Alternativo de Transporte (PAT) por la vía convencional por tren en lugar de autobús lo cual requiere un transbordo en Antequera; y otra, realizar un servicio especial que con material de rodadura desplazable pudiera hacer Málaga-Antequera por vía convencional y luego ir por la línea de alta velocidad.

No obstante, la implementación de estas medidas "se enfrenta a diversas limitaciones operativas", han detallado. Por un lado, la indisponibilidad de trenes debido a que hay unidades que han quedado inmovilizadas tanto en Algeciras como en Málaga por motivo de los cortes de estas líneas por el temporal.

Y también la indisponibilidad de trenes dado que el taller de Málaga AV ha quedado aislado y eso ha obligado a redistribuir la flota en otros talleres, y a elevar los períodos de mantenimiento y kilometraje de los trenes. Asimismo, es necesario formar y habilitar maquinistas para el tipo de material y el tramo de vía que actualmente no lo están.

De igual modo, han señalado que, aunque todas estas líneas y los trabajos necesarios se están estudiando, la operativa, hoy en día, no es posible realizarla.

Por último, han señalado que cuando Renfe pueda disponer de una operativa para mejorar la oferta actual lo comunicará. Asimismo, han recordado que Renfe es el único operador que ofrece servicio ofertando más de 3.000 plazas diarias y que realiza un transporte alternativo.