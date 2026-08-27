Renfe prevé incorporar siete trenes de gran capacidad al núcleo de Cercanías Málaga en 2028

Archivo - Tren de Renfe Cercanías Málaga en la estación María Zambrano en una imagen de archivo. - RENFE - Archivo

MÁLAGA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe prevé incorporar a partir del año 2028 un total de siete trenes s452 de gran capacidad, de fabricación Alstom, al núcleo de Cercanías Málaga.

En concreto, estos trenes estarán destinados a prestar servicio en la línea C-1 Málaga-Fuengirola y representan una inversión de 66,7 millones de euros, según ha señalado Renfe en un comunicado. Su llegada permitirá aumentar de forma significativa la oferta de plazas disponible y responder al elevado nivel de utilización de esta línea, que actualmente opera con una frecuencia de 20 minutos entre trenes y se sitúa ya en un escenario de máxima capacidad desde el punto de vista de la explotación ferroviaria.

La incorporación de material de gran capacidad "es la mejor alternativa para reforzar y mejorar este núcleo, dado que las características de la infraestructura, de vía única en múltiples tramos, condicionan la posibilidad de reducir las frecuencias por debajo de los 15 minutos", han precisado.

La C-1, de 32 kilómetros de longitud, combina tramos de vía doble con otros de vía única. En concreto, dispone de vía doble en varios tramos no continuos --Málaga María Zambrano-Aeropuerto, Campamento-Los Álamos-La Colina, El Pinillo-Benalmádena y Torremuelle-Carvajal--, mientras que prácticamente la mitad de la línea permanece en vía única.

Al respecto, han precisado que esta configuración impide aprovechar de manera plena los tramos ya duplicados, al no existir una continuidad suficiente que permita ordenar más circulaciones con regularidad y fiabilidad en toda la línea.

Por ello, ante una demanda muy elevada y una ocupación creciente, Renfe prioriza la incorporación de trenes de mayor longitud y capacidad, capaces de transportar más viajeros por circulación sin comprometer la regularidad del servicio.

Así, han incidido en que la evolución de la demanda refuerza esta planificación. En 2025, el núcleo de Cercanías Málaga registró 15.542.731 viajeros, concentrados en gran medida en la C-1 Málaga-Fuengirola, una línea de solo 32 kilómetros y que en algunos momentos tiene una ocupación del 150% sobre las plazas sentadas.

Estos datos ponen de manifiesto "el peso singular de Cercanías Málaga dentro del conjunto de núcleos de Renfe y justifican que los nuevos trenes de gran capacidad se orienten de forma prioritaria a la C-1", han apuntado. La medida permite dar respuesta a una demanda consolidada y creciente, reforzar la oferta de plazas y acompañar la mejora progresiva del servicio con una solución ajustada a las condiciones reales de la infraestructura.

Esta planificación de nuevos trenes, que disponen de seis coches, 100 metros de longitud y una capacidad de 245 plazas sentadas y hasta 900 viajeros incluyendo viajeros de pie, permitirá reforzar progresivamente el servicio que presta actualmente el núcleo malagueño, integrado por dos líneas, 23 estaciones y 132 circulaciones diarias de lunes a viernes --114 circulaciones los sábados y domingos--.

La incorporación de trenes de gran capacidad constituye por tanto una respuesta directa a una demanda creciente y a las limitaciones técnicas de una infraestructura que no permite aumentar frecuencias, por lo que resulta imprescindible crecer también en capacidad por tren.

La inversión en estos nuevos trenes se enmarca en el plan de reordenación de flota asociado a la mayor renovación de trenes de Obligación de Servicio Público impulsada por Renfe, después de más de 20 años sin adquisición de nuevo material para estos servicios. Este proceso permite adaptar los recursos disponibles a las necesidades reales de movilidad de cada núcleo y reforzar los servicios con mayor presión de demanda, como ocurre en la C-1 de Málaga.

Por otro lado, han señalado que el núcleo de Cercanías Málaga cuenta actualmente con ocho trenes Civia serie 464, con una edad media de 18,9 años. Se trata de una de las flotas más jóvenes de España si se tiene en cuenta que estos vehículos tienen una vida útil estimada de 40 años.

Además del mantenimiento de primer nivel, desde su puesta en servicio estas unidades han efectuado de media dos revisiones R y R2 y tres intervenciones IM4, con una inversión total de 13.130.608 euros para los 8 trenes.

NUEVO TALLER DE MANTENIMIENTO

Asimismo, junto a la incorporación de nuevos trenes, Renfe prevé la construcción de un nuevo taller de mantenimiento para trenes de Cercanías en Málaga, con una inversión de 40 años de euros y comienzo de obra previsto para el próximo año.

El nuevo taller supondrá, además, un paso relevante para acompañar el crecimiento del servicio de Cercanías y asegurar que la llegada de nuevos trenes se realiza con los recursos técnicos necesarios para su mantenimiento. De esta forma, Renfe refuerza su estrategia de inversión en Cercanías Málaga tanto en material rodante como en instalaciones especializadas.

Cercanías Málaga constituye uno de los servicios públicos de referencia para la movilidad diaria en la provincia. Sus dos líneas conectan la capital con el área metropolitana con municipios de alta demanda turística y laboral, facilitando una alternativa de transporte sostenible, accesible y vertebradora para miles de desplazamientos cotidianos.

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN ESTACIONES DE LA C-1

De igual modo, Renfe tiene como objetivo además planificar las obras necesarias para la mejora de la accesibilidad en las estaciones de El Pinillo, Los Álamos y La Colina. La inversión total prevista para estas actuaciones asciende a 6,81 millones de euros.

Estas actuaciones contemplan una mejora integral de la accesibilidad y funcionalidad de las estaciones, con intervenciones en accesos, andenes, pavimentos, bordes de andén, cotas, marquesinas, ascensores, iluminación, cerramientos, equipamientos y pasos inferiores. El objetivo es reforzar el confort de los viajeros, optimizar los flujos de circulación y garantizar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad.

En la estación de El Pinillo, el proyecto incluye la remodelación de accesos, la reordenación y adecuación del aparcamiento, la renovación de pavimentos y bordes de andén, la homogeneización de cotas, la prolongación de uno de los andenes hasta los 100 metros, la sustitución de ascensores por nuevos equipos panorámicos y la adecuación integral del paso inferior.

En Los Álamos, las obras prevén la remodelación de los accesos, la mejora de las instalaciones existentes, la sustitución de barandillas perimetrales, la renovación de pavimentos y marquesinas, la sustitución de ascensores por nuevos modelos panorámicos, la reordenación del equipamiento de andenes y la renovación de acabados tanto en el paso inferior como en el paso urbano.

Por último, en La Colina, la actuación contempla la remodelación de los accesos, la reordenación y adecuación del aparcamiento, la mejora de las instalaciones, la ejecución de nuevos cerramientos perimetrales, la renovación de pavimentos y bordes de andén, la homogeneización de cotas, la renovación de marquesinas, la sustitución de ascensores y la adecuación integral del paso inferior.