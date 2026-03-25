Repullo (PP): "Andalucía avanza a pesar de todos los frenos que intenta ponerle Sánchez, con la complicidad de Montero"

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo. - PP MÁLAGA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS) El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha asegurado este miércoles que la comunidad andaluza "avanza a pesar de todos los frenos que intenta ponerle el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez" y ha considerado que esta situación cuenta "con la complicidad" de la vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE-A, María Jesús Montero.

Así lo ha dicho en un acto conjunto en defensa de las infraestructuras de las provincias de Málaga y de Córdoba, celebrado en la localidad malagueña de Antequera, y en el que ha trasladado que el principal problema de Andalucía "es que Sánchez y Puente no están invirtiendo al ritmo que necesita". "Y Montero es la gran cómplice de esa falta de inversión", ha apuntado.

Para Repullo, "nos encontramos en una situación en la que vamos muy por delante del Estado, vamos muy por delante del Gobierno, por eso reclamamos esas infraestructuras", al tiempo que ha incidido en que "no se trata de pedir privilegios, de pedir más que otras comunidades autónomas sino lo que es de justicia" para una comunidad que, ha dicho, "está liderando y que es motor de nuestro país" en cuanto a "atracción, movilidad y actividad".

"Tenemos los mejores datos de turismo, tenemos los mejores datos de exportaciones, tenemos los mejores datos de creación de empleo; pero necesitamos que el Estado nos acompañe", ha asegurado el secretario general de los 'populares' andaluces, quien ha recordado que "no es la primera vez que dos provincias del PP, dos presidentes, tienen que convocar un acto para reclamar lo que es justo para sus provincias".

En este sentido, ha puesto el ejemplo de la unión de Málaga y Cádiz para reclamar el tren litoral; de Huelva y Sevilla con la transformación de la conexión ferroviaria entre las capitales; o de Cádiz y Sevilla, reclamando el tercer carril de la antigua autopista de peaje. "Estamos demasiado acostumbrados --ha añadido-- a pedir lo que en otros territorios no tienen que hacer".

Esto, en su opinión, "es consecuencia directa de que la primera sanchista de ese reino personalista de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, no ha hecho su principal deber, que es actualizar unos Presupuestos Generales del Estado desde 2022".

Repullo ha puesto sobre la mesa que "esa falta de presupuesto origina el caos y la ausencia de mantenimiento y de nuevas infraestructuras en Andalucía" y ha señalado que esto lo demuestra "el hecho de que no se haya construido en Andalucía ningún kilómetro ferroviario durante el Gobierno de Sánchez".

Han planteado que la propia Unión Europea "está reclamando e investigando al Gobierno Central porque envió 600 millones de euros a Andalucía para que se renovara la red ferroviaria" y "no han podido acreditar dónde se han gastado ese dinero que servía para el mantenimiento y la mejora de ese servicio de ferrocarriles defectuosos y ahora mismo desastroso que padecemos en Andalucía".

"Pero Sánchez da la callada por respuesta", ha criticado el dirigente 'popular', quien ha incidido en que esto, además, se produce en un momento en el que "la situación de las infraestructuras en Andalucía es un lastre en diversos puntos".

"No tenemos todavía el acceso ferroviario en Almería, la alta velocidad de Almería-Murcia es inexistente, la conexión de Almería-Granada tampoco existe, está pendiente la renovación de la línea de Algeciras-Bobadilla, la mejora de la alta velocidad entre Antequera y Granada, el baipás de Almodóvar del Río, el tren litoral de Málaga-Marbella, la conexión de Santa Justa con el aeropuerto de Sevilla, el metrotren de Córdoba...", ha enumerado.

En resumen, "cinco de las ocho provincias de Andalucía no tienen conexión por cercanías". "Esa es la realidad. Esa es la foto que nos trae María Jesús Montero como candidata en Andalucía", ha zanjado Repullo.