Rescatada una mujer tras quedar atrapada en su coche al intentar cruzar el río Guadalmansa en Estepona (Málaga)

El bombero rescatador y la mujer son elevados desde el vehículo auto escala del CPB mientras el coche de la víctima se queda atrapado en el cauce del río Guadalmansa por el que la conductora pretendía avanzar a pesar de la crecida del mismo. - CPB DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer que viajaba sola en su coche ha sido rescatada tras quedar atrapada con el agua a la altura de las ruedas del vehículo cuando intenta cruzar el río Guadalmansa a su paso por la ciudad malagueña de Estepona, en la Costa del Sol Occidental.

Así lo ha informado la Diputación de Málaga, cuyos efectivos de la dotación del Consorcio de Bomberos (CPB) en ese municipio, que también ha sufrido las consecuencias de la borrasca Leonardo, han sido los encargados de realizar el rescate.

El CPB ha detallado que para el rescate ha sido necesaria la intervención del vehículo auto escala. Así, en la maniobra conjunta se realiza un sistema de anclaje a modo de cabecera de rescate en los anclajes de "servicio grúa ligera" bajo la cesta.

Una vez realizado el anclaje, se eleva al agente rescatador de dos líneas independientes, una de progresión y la otra de seguro con un sistema dinámico de aseguramiento.

El operador de la auto escala baja al máximo el paquete de escalera con intención de acercarlo a la barandilla del puente y así ganar campo de trabajo vertical en extensión. El rescatador termina de acceder a la víctima mediante un corto rapel.

Una vez que toma contacto con la personas a la que hay que salvar en zona segura, se le pone un triángulo de evacuación y se la asegura al sistema para posteriormente ser evacuados --rescatador y rescatada-- por el operario de la auto escala.