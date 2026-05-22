'Los Ribalta y el barroco naturalista', nueva exposición temporal del Museo Carmen Thyssen Málaga

Imagen de la muestra ‘Los Ribalta y el barroco naturalista’ en el Museo Carmen Thyssen Málaga. A 22 de mayo de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga ha presentado este viernes 'Los Ribalta y el barroco naturalista', una nueva exposición temporal de producción propia que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Estepona, la colaboración del Museo de Bellas Artes de Valencia y el comisariado de su director, Pablo González Tornel.

La muestra, que se exhibe en la Sala Noble del Palacio de Villalón, reúne diez obras del taller familiar fundado por el que fuera precursor del barroco en Valencia, Francisco Ribalta (Solsona, 1565 - Valencia, 1628), y en el que trabajó su hijo, Juan Ribalta (Madrid 1596/97 - Valencia, 1628) durante su corta vida.

A la inauguración de la exposición han acudido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el director del Museo de Bellas Artes de Valencia y comisario de la exposición, Pablo González Tornel; la concejala del Ayuntamiento de Estepona, entidad patrocinadora de la exposición, María Salomé Hidalgo; y la directora artística y el gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga, Lourdes Moreno y Javier Ferrer.

'Los Ribalta y el barroco naturalista' ahonda, tras las exposiciones 'Fieramente humanos. Retratos de santidad barroca' y 'Zurbarán. Santas', en la línea del Museo Carmen Thyssen Málaga de estudio de la imagen de la santidad en el Siglo de Oro español.

En esta ocasión, la propuesta se centra en Valencia, donde, de la mano del arzobispo san Juan de Ribera (1532-1611), comienzan a afianzarse las ideas artísticas de la Contrarreforma y Francisco Ribalta se convierte en figura de referencia a la hora de introducir el naturalismo barroco en la pintura religiosa.

Las obras expuestas retratan a la perfección y con ejemplos de alta calidad la producción de los artistas valencianos del siglo XVII personificados en la familia Ribalta. Ellos resolvieron con gran maestría las escenas religiosas, cargándolas de profunda emoción y patetismo, y provocando la llamada a la devoción y conversión de los fieles, de acuerdo con los preceptos de la Contrarreforma católica.

Una praxis que también ejercieron en la misma zona de levante Jerónimo Jacinto Espinosa o Pedro Orrente, el setabense José de Ribera en Italia y, en el resto del territorio español, artistas como Gregorio Fernández, Zurbarán, Murillo, Velázquez o Martínez Montañés, entre otros, ya en pintura como en escultura.

En Valencia, los Ribalta se convirtieron en referentes indiscutibles. El iniciador de la saga, Francisco Ribalta, formado en Barcelona, pasará primero por Madrid y el entorno escurialense para recalar en Valencia a las puertas del siglo XVII.

Su producción evoluciona del gusto tardomanierista al más puro barroco naturalista que, además de aplicarlo en las escenas religiosas, también lo plasmó en los retratos "del vivo" de los santos y religiosos valencianos de su tiempo. De él se muestran algunas piezas extraordinarias como su San Bruno para el retablo de la cartuja de Porta Coeli (1625-1627) o la Magdalena después de la comunión (c. 1620-1625). Por su parte, su hijo Juan Ribalta estuvo vinculado desde el comienzo al taller paterno, llegando a menudo a confundirse su obra con la de su progenitor y maestro.

Juan Ribalta fallece en el mismo año que el padre (1628), con apenas treinta años; ello truncó la prometedora carrera de un pintor que paulatinamente fue marcando ciertas diferencias con la obra de Francisco, al acusar el hijo de forma más evidente la influencia del pintor murciano Pedro Orrente en recursos y estilemas como la monumentalidad de las figuras, la composición dramática, un colorido más a la veneciana o el singular tratamiento de la luz, herencia del gusto italiano.

Además, Juan Ribalta obedeció al prototipo de pintor intelectual, participando activamente en entornos poéticos y relacionándose con humanistas del momento.

La decena de obras expuestas forma parte de la colección del Museo de Bellas Artes de Valencia, con el que el Museo Carmen Thyssen Málaga ha desarrollado ya varios proyectos de éxito: 'Piranesi. Estampas de un visionario', también en la Sala Noble en 2021, o 'Fieramente humanos. Retratos de santidad barroca', que se mostró en ambos museos entre 2023 y 2024.

En origen, sin embargo, sus destinatarios fueron instituciones religiosas: la cartuja de Porta Coeli, en el valenciano valle de Lullén, el convento de Santo Domingo y el monasterio jerónimo de San Miguel de los Reyes, ambos en la ciudad de Valencia.

Para este último, Juan Ribalta pintó en 1615 el enorme lienzo de los 'Preparativos para la Crucifixión' que preside la Sala Noble, y que el hijo de los Ribalta finalizó cuando aún no había cumplido los veinte años. En él actualiza una composición de su padre, treinta años anterior, y la convierte en una pieza monumental cargada de emoción en la figura de Cristo.

En palabras de la directora artística del Museo, Lourdes Moreno, "esta nueva exposición ha sido posible gracias a la generosidad de una institución amiga, como lo es el Museo de Bellas Artes de Valencia, tras varios años de proyectos compartidos".

La selección de obras de su director, Pablo González Tornel les ha permitido continuar "con una mirada muy específica al barroco español", con el que llevan trabajando, cuenta, desde 2023.

"La representación de la santidad en un arte que se singularizó y diferenció de cualquier otra escuela por su intensidad emocional y su realismo sobrecogedor. Los Ribalta testimonian ahora en la Sala Noble ese enfoque desde Valencia, uno de los focos más activos y relevantes para la configuración del naturalismo del siglo XVII", ha apuntado Moreno.

Por su parte, Pablo González Tornel, director del Museo de Bellas Artes de Valencia y comisario de la exposición, señala que Málaga y Valencia se hermanan nuevamente como "dos grandes capitales del Mediterráneo".

"Los Ribalta son dos joyas de nuestro patrimonio pertenecientes a la generación anterior a Pedro de Mena, el gran escultor malagueño del Barroco y a través de sus pinceles se entiende mejor el clímax artístico de la segunda mitad del siglo XVII" ha añadido González Tornel.

La exposición cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Estepona, habitual colaborador de la programación artística del Museo, que reedita, un año más, su apoyo y su compromiso con la promoción de la cultura. 'Los Ribalta y el barroco naturalista' permanecerá en la Sala Noble del Museo hasta el 4 de octubre.