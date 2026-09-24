Rincón de la Victoria pide que se priorice la prolongación del metro de Málaga hacia esta localidad

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RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha aprobado este jueves por unanimidad una moción institucional para reclamar a la Junta de Andalucía que priorice la prolongación del metro de la capital malagueña hacia el Litoral Este, hasta El Palo, y contemple Rincón de la Victoria como destino final de la infraestructura.

La iniciativa, informa el Consistorio en un comunicado, ha sido propuesta inicialmente por el PSOE, y se ha asumido finalmente como moción institucional por PP, Por Mi Pueblo, Con Rincón y Vox. Todas las formaciones coinciden en que la ampliación prevista de la red del Metro tenga en cuenta las necesidades de movilidad de la zona oriental del área metropolitana de Málaga.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha defendido que "la decisión más útil para toda la provincia y, sobre todo, para el área metropolitana de Málaga es que el Metro se extienda a El Palo y, desde allí, a Rincón de la Victoria".

El regidor ha destacado el "déficit de movilidad" que afecta "especialmente" a la zona oriental de Málaga y ha reclamado que las distintas administraciones presten una mayor atención a este ámbito". Salado también ha apuntado a la "deuda histórica que tienen todas las administraciones en materia de infraestructuras con Rincón de la Victoria".

VOX RECLAMA AL CONSISTORIO BAJAR EL IBI

Por otro lado, el grupo municipal de Vox en Rincón de la Victoria ha reclamado al PP que cumpla el compromiso incluido en su programa para las elecciones municipales de 2023 de bajar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), "después de que los populares hayan votado en contra de la moción presentada por Vox para reducir el tipo impositivo del actual 0,67 al 0,65".

El concejal de Vox en Rincón de la Victoria, Carlos Chinchilla, ha señalado durante el debate de la iniciativa que el PP adquirió ante los vecinos el compromiso electoral de bajar el IBI.

Además, Vox vincula su propuesta con la eliminación, a finales de 2024, de las bonificaciones relacionadas con el empadronamiento, una medida que, según el grupo municipal, "supuso en la práctica un incremento de la carga fiscal para los vecinos que hasta entonces se beneficiaban de ellas".

Durante el debate, el concejal de Hacienda ha justificado el rechazo a la iniciativa señalando que la moción llegaba "antes de tiempo", ante la próxima modificación de la Ordenanza Fiscal que deberá someterse a votación.

Ante esto, Chinchilla ha respondido que la propuesta "no llega antes de tiempo, sino tres años tarde", en referencia al tiempo transcurrido desde las elecciones municipales de 2023.

El edil ha explicado que la iniciativa de Vox pretendía "echar una mano al PP para que por fin cumpla con su programa". "Obviamente, cuando ustedes prometieron en su programa bajar el IBI disponían de alguna proyección o estimación para los años venideros, ¿o simplemente buscaban votos?", ha preguntado Chinchilla al concejal de Hacienda durante el debate.

Además, el concejal de Vox ha recordado que su grupo ha llevado al Pleno diferentes propuestas dirigidas a reducir la carga asociada al IBI. Entre ellas ha citado las bonificaciones para familias numerosas, medidas para propietarios cuyas viviendas hayan sido ocupadas ilegalmente y una bonificación del 5% vinculada al fraccionamiento del impuesto.

"No es por falta de propuestas, es por falta de voluntad del Partido Popular. Cada vez que tienen que elegir entre gestionar mejor o recaudar más, siempre eligen recaudar más", ha afirmado Chinchilla.

Finalmente, desde el grupo municipal Vox se ha señalado que una eventual reducción de impuestos por parte del Gobierno municipal en fechas más próximas a las próximas elecciones tendría un componente electoral. Por ello, reclaman al PP que aborde la reducción del IBI en la próxima modificación de la Ordenanza Fiscal y dé cumplimiento al compromiso que incluyó en su programa de 2023.

UNA VECINA RINCONERA PONDRÁ NOMBRE A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

En otro orden de asuntos, el Pleno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha aprobado el cambio de nombre de la --hasta ahora-- actual Biblioteca Pública Municipal de Benagalbón, que pasará a llamarse Biblioteca Pública Municipal Natividad Díaz Paniagua.

La propuesta, traída al Pleno por el Gobierno municipal, responde a una iniciativa promovida por la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Benagalbón, en la que se reconoce la trayectoria docente, cultural y social de la vecina.

"Natividad Díaz Paniagua ha desarrollado a lo largo de su vida una destacada labor como profesora de Educación Primaria, contribuyendo a la formación de varias generaciones de alumnos no solo desde el conocimiento, sino también desde la transmisión de valores", destaca el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

"Su compromiso con Benagalbón también se ha reflejado en numerosos proyectos e iniciativas de carácter cultural y social. Fue una de las impulsoras de la Semana Cultural, que se celebra desde 1994, así como del Club de Lectura. Asimismo, es socia fundadora y mecenas de la Biblioteca de Benagalbón, a la que contribuyó con la donación de parte del fondo infantil y juvenil que formó parte de sus inicios", afirma.

Por su parte, Salado a calificado a Natividad como "una vecina ejemplar, tanto por su calidad humana como por ser un ejemplo a seguir".

El Consistorio ha matizado que próximamente se procederá a la colocación y descubrimiento de la placa conmemorativa con el nombre de Natividad Díaz Paniagua en la fachada de la Biblioteca Municipal.