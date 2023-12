Salado anima a empresas y a sociedad a ser ambiciosas en el impulso al desarrollo de la provincia de Málaga

Durante la entrega de los Premios Hacemos Málaga que conceden la Diputación y la Confederación de Empresarios de Málaga



MÁLAGA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha animado a las empresas y a toda la sociedad civil malagueña a ser ambiciosas e inconformistas para seguir impulsando el desarrollo de la provincia.

Así lo ha planteado en el acto de entrega de los Premios Hacemos Málaga, que conceden la Diputación y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), y que este año han recaído en el grupo Fuerte Hoteles, Metro de Málaga, Ilunion, del grupo Once, y la empresa TUPL en cuatro modalidades diferentes. La gala se ha celebrado en el Auditorio Edgar Neville con la asistencia del presidente de la CEM, Javier González de Lara.

Francisco Salado, en su intervención, ha puesto el acento en la importancia de la colaboración público privada, porque es la fórmula más eficaz y eficiente de crear empleo, actividad económica y ofrecer mejores servicios públicos.

"Creo que, efectivamente, las administraciones públicas están para ayudar, para impulsar, para estimular, pero quien está realmente detrás del desarrollo de un territorio, de una provincia, es la sociedad civil. Son los empresarios, los emprendedores, los colectivos", ha añadido.

Salado ha calificado de excepcionales y pioneros en sus ámbitos a los premiados en la undécima edición de Hacemos Málaga. Ha destacado que la familia Luque y el grupo Fuerte Hoteles son un referente en la industria turística; ha apuntado que Metro de Málaga ha revolucionado la movilidad en el área metropolitana de Málaga; ha resaltado el papel de Ilunion, del grupo Once, en materia integración y en la búsqueda de igualdad de oportunidades; y ha subrayado la pujanza de la empresa especializada en inteligencia artificial TUPL, con sede en Málaga, Seattle y Tokio.

Paralelamente, el presidente de la Diputación ha hecho hincapié en que el desarrollo y el crecimiento demográfico de la provincia -se prevé que crezca en 300.000 personas en la próxima década- no pueden verse estrangulados por las grandes inversiones pendientes en materia de movilidad y de agua.

"Ese crecimiento -ha sostenido- debe ser siempre una oportunidad que aprovechemos, no una losa. Por eso, insistimos en que el Gobierno debe invertir en las autovías de la provincia, en los cercanías y en el tren de la Costa del Sol. Son obras justas, porque en otros territorios sí se está invirtiendo el dinero necesario y porque no podemos permitir que los ciudadanos de Málaga tengan que estar muchas horas cada año atrapados en los atascos porque no hay alternativas, porque no hay más transporte público".

Y respecto a la sequía, ha indicado que se necesitan más inversiones para garantizar el agua para el consumo humano, para el sector turístico y para la industria agroalimentaria.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, ha dicho que estos premios refuerzan la colaboración entre la administración provincial y las empresas, poniendo en valor el papel fundamental del tejido productivo.

Ha felicitado a los galardonados y ha dicho que los premios reconocen a la empresa como actor imprescindible del desarrollo económico-social y del progreso de la provincia de Málaga.

"Nuestro mensaje es que la empresa es la que genera riqueza, genera empleo, apuesta por la innovación, por la sostenibilidad, apuesta por la cohesión social y dinamiza nuestra economía. En definitiva, es el garante del futuro. Y eso es el valor de estos premios", ha señalado.

PREMIO A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL

En cuanto a los galardonados de los Premios Hacemos Málaga de este año, Fuerte Hoteles ha obtenido el Premio a la Trayectoria empresarial. Es un grupo empresarial familiar fundado en Marbella en 1957 que desarrolla una intensa actividad hotelera, apostando por la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio. Actualmente, gestiona 1.773 habitaciones con presencia en Andalucía y las Islas Baleares, y este año ha reabierto en Antequera el Hotel El Fuerte.

Desde 2005, además, promociona hoteles en el Caribe, en México, Jamaica y en República Dominicana, a través de su filial CTCottingley, S.A. basada en San José de Costa Rica. Y ha recibido diversos reconocimientos provenientes de instituciones turísticas y organismos como TUI Top Quality, Customer Excellence Award 2021 y Tripadvisor.

PREMIO EMPRESA DEL AÑO

El Premio Empresa del año ha recaído en Metro de Málaga, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía que nació en 2004 para la redacción, la ejecución y la construcción de las líneas 1 y 2 del ferrocarril metropolitano malagueño, así como para su posterior explotación comercial.

Con la reciente puesta en funcionamiento de las estaciones Guadalmedina y Atarazanas, que permiten llegar al centro de la ciudad, la red del suburbano malagueño cuenta con un total de 19 estaciones distribuidas a lo largo de 13,6 kilómetros de longitud.

El Metro de Málaga es un sistema de transporte sostenible concebido con el objetivo de dar respuesta a la demanda de movilidad de la ciudadanía de Málaga y para convertirse en un transporte público de referencia en la ciudad y en el área metropolitana.

PREMIOS GENERANDO FUTURO

El Premio Generando futuro se le ha concedido a TUPL, una 'startup' fundada en 2014 con instalaciones en Málaga, Seattle y Tokio. Ofrece servicios de consultoría e ingeniería tecnológica en telecomunicaciones, informática y sistemas de información, basados en la apertura, la innovación y la eficiencia.

En TUPL poseen un gran conocimiento sobre comunicaciones inalámbricas y tecnologías de inteligencia artificial (IA) y trabajan para desarrollar soluciones innovadoras en áreas como la industria o la agricultura a través de modelos de inteligencia artificial que permitan a usuarios no expertos en programación desarrollar, entrenar, desplegar y gestionar modelos de IA de manera autónoma y con una única herramienta.

Por ejemplo, a través de su marca TUPL's AI Agro Unifier, utiliza inteligencia artificial para obtener una visión 360º de la explotación agraria. TUPL Industry es otra de sus marcas, dedicada a incrementar la velocidad y la eficiencia de los procesos industriales.

PREMIO ACCIÓN SOCIAL

Y el Premio Acción social lo ha obtenido Ilunion, empresa perteneciente al grupo social Once, referente en transformación y diversidad presente en diversos sectores y que apuesta por un modelo de negocio en el que la rentabilidad económica y social son compatibles. Cuenta con 487 centros de trabajo, en los que el 47% de los trabajadores tienen alguna discapacidad.

Con más de 30 años de trayectoria, Ilunion apoya la igualdad de oportunidades, promoviendo el emprendimiento y la inclusión social. Además, alienta a construir una cultura de respeto hacia la diversidad. En la provincia cuenta con 12 delegaciones.