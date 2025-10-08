Salado anuncia que descartan el proyecto del pantalán y base náutica en Rincón de la Victoria tras reunirse con vecinos

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, en una reunión con vecinos sobre el proyecto de la base náutica y pantalán. - AYTO. RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha renunciado a la base náutica y al pantalán que iban proyectados en la zona de La Cala del Moral más próxima a los acantilados, en la playa de Calaflores, según ha comunicado el alcalde, Francisco Salado, a los vecinos en la reunión mantenida en la tarde de este miércoles.

El regidor, que ha insistido en "las bondades y novedades" del propio proyecto, ha escuchado a los vecinos de la zona más cercana a las instalaciones náuticas, a los representantes de las urbanizaciones de Calaflores y Nueva Cala, según han señalado desde el Ayuntamiento en una nota.

Tras presentar el proyecto e incluso comunicarles que el Ayuntamiento ya cuenta con los permisos oficiales del Gobierno central y de la propia Junta de Andalucía para la base náutica, Salado ha vuelto a incidir en que "la prioridad para este equipo de gobierno es mejorar el día a día de los vecinos, de todos los vecinos, y por ello entendemos que lo mejor es renunciar a este proyecto aunque lo consideramos un proyecto innovador y positivo para Rincón de la Victoria".

"Lo he dicho siempre, mi prioridad son los vecinos, me hayan votado o no. Mis puertas están abiertas y así se los he venido trasladando a todos las personas que han preguntado por este proyecto. Los he escuchado y hemos tomado la decisión de abandonar este proyecto por la afección a los vecinos más cercanos a la zona de influencia", ha asegurado Salado.

Al respecto, ha señalado que desde el Ayuntamiento "hemos primado evitar las molestias que pudiera ocasionar el proyecto en el día a día de los vecinos del entorno donde se ubica". "Porque para mí es fundamental escuchar todas las opiniones antes de tomar una decisión", ha manifestado el regidor.

Sí ha criticado a la oposición y "a ciertas plataformas que en estas últimas semanas han politizado el proyecto y han vertido una importante cantidad de mentiras". "Los partidos de la oposición que se han abrazado a estas manifestaciones en contra del pantalán no han leído siquiera los informes técnicos y medioambientales que otorgaban los permisos a los proyectos", ha apuntado.

"Su crítica es pura estrategia política, como la ha sido también la de algunas plataformas cuya única misión parece ser la de bombardear cualquier proyecto del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Nunca se ha planteado un puerto deportivo, ni un puerto seco, términos que han usado para desinformar a los vecinos", ha incidido Salado.

Según ha defendido, "en Rincón de la Victoria creemos en un modelo de desarrollo sostenible, participativo, legal, ambientalmente responsable e inclusivo, donde el mar sea un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute compartido". "La Base Náutica y su embarcadero eran un paso decisivo en esa dirección, pero hemos preferido ponderar el bienestar de los vecinos", ha insistido.

En este sentido, Salado ha dejado "claro el camino abierto desde hace años por este equipo de gobierno". "Los acantilados de La Cala del Moral constituyen un enclave emblemático para el municipio, un espacio natural de enorme valor paisajístico, histórico y ambiental que el Ayuntamiento nunca pondría en riesgo".

Así, ha señalado que "muy al contrario, existen ya otras actuaciones en marcha orientadas a su preservación y mejora, como el proyecto de cultivo y repoblación de praderas marinas en colaboración con la Universidad de Málaga o la instalación de arrecifes artificiales para la recuperación del ecosistema marino".

De hecho, el alcalde ha recordado que hace apenas unos días, el Ayuntamiento anunció 8,9 millones de euros de fondos europeos que el Consistorio invertirá en la segunda fase del parque periurbano, pero también en la reforma del Cortijo Lo Cea, "que se convertirá en el Nodo de Innovación y Emprendimiento 'Arrecife Azul', otro proyecto vinculado a la Economía Azul y la Senda Azul".