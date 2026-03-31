Salado recibe en la Diputación de Málaga a autoridades de Burgos y a la Archicofradía de la Sangre

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, junto a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido en la sede de la institución provincial a autoridades burgalesas, entre las que se encuentran la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y los diputados provinciales Jesús María Sendino y Jorge Castro; así como a la Archicofradía de la Sangre, representada, entre otros, por el hermano mayor, Francisco Escámez.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, la Diputación de Burgos y el Consistorio de Burgos son Hermanos Mayores Honorarios de la Archicofradía de la Sangre, hermandad con la que mantienen un "estrecho vínculo". Como cada año, visitan la capital malagueña con motivo de su salida procesional el Miércoles Santo.

En suma, durante el encuentro, las autoridades malagueñas y burgalesas han compartido impresiones sobre la celebración de la Semana Santa en ambas provincias y han intercambiado obsequios protocolarios.