El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga acoge la final del VIII Torneo de Debate Escolar por la Igualdad

Archivo - Salón de plenos del Ayuntamiento de Málaga en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga acogerá en la tarde de este miércoles la final del torneo de debate escolar 'Igualdad a debate', que celebra su octava edición con la participación de cerca de centenar de alumnos y alumnas de nueve centros educativos de Primaria y Secundaria de la ciudad (Maristas y San Estanislao con dos equipos, La Asunción, IES Fernando de los Ríos, Esclavas, Cerrado de Calderón, Madre Asunción, Santa María de los Ángeles y el IES Teatinos).

Esta iniciativa, financiada por el Ayuntamiento a través de la convocatoria de subvenciones en materia de igualdad que se tramitan desde el Área de Derechos Sociales, está organizada por la asociación Ada Lovelace en colaboración con la Fundación Cánovas y la Asociación Cultural Recreativa Embrujo Malagueño (Acrem).

El objetivo de esta acción es fomentar las habilidades comunicativas y retóricas del alumnado, que lleva un mes preparando el tema de debate y ha recibido formación específica en materia de igualdad en ese tiempo, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En esta ocasión, se aborda la siguiente cuestión: '¿Existe una verdadera igualdad de género en las relaciones entre adolescentes?'. Cada uno de los once equipos que disputarán el torneo está conformado por cuatro o cinco componentes y dos monitores que, durante el tiempo previo de preparación, han debatido en defensa de ambas posturas --a favor o en contra-- y cuyo trabajo es valorado por un grupo de jueces especializado en debates y en igualdad.

En paralelo, también se llevará a cabo un torneo de discursos individuales en el que participarán otros 40 estudiantes de Primaria y Secundaria con el tema 'Yo también puedo ser...'.

A la finalización de la jornada se entregarán los diplomas al equipo campeón y al subcampeón, así como al mejor orador, con la participación del alcalde, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos.

JORNADA

Las tres primeras rondas de los debates tendrán lugar en el Colegio Maristas a partir de las 15.30 horas, mientras la final con los dos equipos clasificados se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 19.30 horas, con la asistencia del alcalde, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos.

Como en anteriores ediciones, la dinámica de los debates es la siguiente: sendos discursos de exposición de tres minutos donde cada equipo expone sus tesis y argumentos, dos turnos de refutación para cada equipo (cuatro minutos) en los que deben rebatir las tesis de los rivales con la posibilidad de hacerse preguntas e interactuar y, finalmente, un turno de conclusión de tres minutos.

El aspecto más relevante del debate de competición es que todas las personas participantes deben defender a lo largo del torneo tanto la postura a favor como en contra, de modo que no se trata de preguntarles su opinión personal sobre el tema sino que afrontan un juego dialéctico donde se emplean argumentación y oratoria y los participantes han de meterse en la piel de quienes no piensan como ellos, tratar de analizar y comprender sus argumentos y, como consecuencia, entender que los problemas pueden analizarse desde diferentes prismas.

Además, se disputa la modalidad de discursos individuales en el que los participantes disponen de cinco minutos para la elaboración de un discurso y un minuto para la exposición del mismo. En el Salón de Plenos se dará lectura de los discursos preseleccionados de dos finalistas por categoría: Primaria y Secundaria.

El proyecto permite visibilizar la necesidad de trabajo por alcanzar la igualdad plena entre hombres y mujeres en diversos ámbitos concretos y, al mismo tiempo, hace posible que los participantes desarrollen las capacidades argumentativas y retóricas, su capacidad investigadora, el trabajo en equipo, el aprendizaje de distintos modelos discursivos y el desarrollo de métodos de selección, criba y presentación de información en tiempos reducidos.

FOMENTO DE LA IGUALDAD DESDE EDADES TEMPRANAS

La celebración de este torneo se enmarca en las acciones que el Ayuntamiento lleva a cabo para promover la igualdad desde edades tempranas. Así, durante todo el curso escolar se desarrolla el programa de formación Vivir en Igualdad, impulsado por las áreas de Derechos Sociales y de Educación, en el que cada curso participa alumnado de centros educativos de Primaria y Secundaria de la ciudad.

Enmarcado en los Programas Educativos Municipales que el Consistorio oferta a los colegios e institutos, a través de esta iniciativa se persigue integrar el enfoque de género en la educación de los menores incorporando información, conceptos, habilidades y valores pedagógicos que puedan servir para transmitir los valores de igualdad, así como los conocimientos necesarios para la prevención y detección de la violencia de género.

En paralelo, cada curso se celebra el Concurso sobre Igualdad de Género 'Cuélate por la Igualdad', que en este curso 2025/26 cumplirá su XIII edición con el objetivo de sensibilizar al alumnado de los centros educativos de la ciudad sobre la igualdad en la vida familiar y a la hora de optar a estudios y puestos de responsabilidad tanto en la esfera social como en el ámbito laboral.

De igual modo, en la Muestra de Cine Mujeres en Escena, que este año ha celebrado su XXIII edición, se tratan diferentes temáticas relacionadas con la igualdad de género y la violencia machista en proyecciones y charlas a las que asisten más de un millar de alumnos y alumnas de centros educativos de Secundaria.