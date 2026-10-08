Sando obtiene por segundo año consecutivo la Medalla de Plata de EcoVadis

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MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sando Infraestructuras y Proyectos ha obtenido por segundo año consecutivo la Medalla de Plata de EcoVadis, una de las plataformas de evaluación de sostenibilidad empresarial más reconocidas del mundo.

La compañía ha alcanzado una puntuación de 78 sobre 100, cinco puntos más que en 2025, situándose entre el 15% de las empresas de su sector con mejor desempeño en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) a nivel internacional, según han señalado en un comunicado.

Además, con la mejora en la puntuación de este año, Sando Infraestructuras y Proyectos entra en el ranking del 5% de las empresas mejor calificadas en la categoría de construcción de edificios analizadas por la plataforma.

Los resultados obtenidos reflejan el avance de las iniciativas impulsadas a través del Plan Director de Sostenibilidad 2025-2028 de Sando, la hoja de ruta que guía la actividad de la compañía en ESG.

En esta edición, Sando ha mejorado especialmente sus valoraciones en los ámbitos de medio ambiente, ética y compras sostenibles. "Gracias, entre otros, al fortalecimiento del Sistema de Información No Financiero (Sciinf), la obtención de la ISO/IEC 27001:2023 de Seguridad de la Información la certificación UNE 19601:2017 del Sistema de Gestión de Compliance Penal o la implantación de un nuevo Código Ético de Proveedores", han detallado.

EcoVadis se ha consolidado como una referencia internacional para evaluar el desempeño en sostenibilidad de las organizaciones. Su metodología analiza aspectos relacionados con el impacto ambiental, las prácticas laborales y de derechos humanos, la ética empresarial y la gestión responsable de la cadena de suministro.

Por último, han destacado que la renovación de la Medalla de Plata "avala el trabajo desarrollado por Sando para avanzar en un modelo de gestión sostenible y fortalecer su competitividad mediante la incorporación de criterios ESG en la estrategia y la gestión de la compañía".