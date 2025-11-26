Santiago Posteguillo y Jesús Ruiz Mantilla, en el Festival EÑE de la mano del Centro del 27

Cartel del Festival EÑE - DIPUTACIÓN

El Festival Eñe llega a Málaga desde este miércoles al domingo, 30 de noviembre, con una intensa programación que celebra el placer de leer, pensar y crear. El Centro Generación del 27 de la Diputación de Málaga será una de sus sedes, concretamente, el núcleo de la programación literaria, por donde desfilarán, entre otros, Santiago Posteguillo, junto a Jesús Ruiz Mantilla, que serán los encargados de inaugurar las jornadas este jueves, 27 de noviembre, 20.00 horas, para hablar sobre historia, imaginación y escritura en un encuentro titulado 'El Placer de Roma'.

La cita reunirá a grandes nombres de la literatura, el cine, la poesía y el pensamiento contemporáneo como Santiago Posteguillo, Fernando León de Aranoa, Sara Torres, Aroa Moreno Durán, Anna Pacheco, Benjamín Prado, Azucena Rodríguez, Noemí Sabugal o Aida dos Santos, junto a creadores como Jeosm, Fernando Iwasaki, Pablo Bujalance o Cristina Consuegra.

Bajo el lema Placer, una reivindicación subversiva, el festival invita a descubrir la palabra como espacio de libertad, conocimiento y encuentro entre generaciones.

Y el Centro Cultural Generación del 27 será, por tanto, uno de los principales escenarios del festival, acogiendo tres jornadas de diálogos, lecturas y proyecciones.

Tras la primera cita de este jueves, el viernes 28 de noviembre a las 18.00 horas será el turno de Aida dos Santos, Noemí Sabugal y Pablo Bujalance, que reflexionarán sobre los orígenes y la memoria en Saber de dónde venimos o el placer de reivindicar los orígenes en la literatura; y Fernando León de Aranoa protagonizará un doble encuentro: un Café Literario a las 19.30 horas y la conversación El placer de compartir fragilidades de la madurez con Jesús Ruiz Mantilla, una de las citas más esperadas del festival a las 20.00 horas.

El sábado 29, a las 18.00 horas, Sara Torres y Anna Pacheco abordarán El placer de contar lo erótico, una exploración sobre deseo y escritura, y Azucena Rodríguez, Aroa Moreno Durán y Benjamín Prado cerrarán el ciclo con la proyección y coloquio del documental El placer de Almudena, un homenaje a Almudena Grandes.

EÑE EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

El festival también se desplegará por distintos municipios de la provincia gracias a la Diputación de Málaga, donde la literatura se mezclará con la gastronomía y el paisaje.

En Torremolinos, el 29 de noviembre a las 11.00 horas Yoshi Hioki y Keiko Takeuchi compartirán Cuentos del Japón en el Jardín Botánico Molino de Inca. A las 12.30 horas Noemí Sabugal dialogará con Richard Alcayde en El Mediterráneo en la mesa en el Centro Cultural Pablo Picasso.

En Villanueva del Rosario, en la Ermita de La Virgen del Rosario, a las 11.00 horas, Rosario Solano y Pepepérez presentarán Ida e volta: cuentos y canciones migrantes, y Pablo Bujalanc, a las 12.30 horas en el Espacio José Hernández, conversará con Jesús Ruiz Mantilla en Las delicias del campo andaluz.

En Moclinejo, el domingo 30 de noviembre, Azucena Rodríguez y José Carlos Montañez reflexionarán sobre Vinos del Sur en los Viñedos de Monte Faco; mientras Simone Negrin guiará el recorrido Del Chianti al Ribeiro: un viaje de vid en vid en la Bodega Antonio Muñoz Cabrera a las 12.30 horas.

Y a las 10.00 horas, en el Salón María Zambrano de Periana, Fernando Iwasaki y Mariola Mantas participarán en El aceite dice, acompañado de una cata local, tras el encuentro poético-musical El agua y las palabras con Carmen Sara Floriano y Luis Guitarra.

CONTAR EL BARRIO: LA LITERATURA COMO MEMORIA VIVA

Festival EÑE desde este miércoles también está recorriendo los barrios e institutos de la ciudad. El programa Contar el barrio, en colaboración con el Comisionado para la celebración de los 50 años de España en libertad, ofrece un ciclo de conversaciones intergeneracionales en distintos centros educativos de la capital.

Del 26 al 28 de noviembre, autoras y autores como Aida dos Santos, Sara Torres, Aroa Moreno Durán, Anna Pacheco, Noemí Sabugal, Esther L. Calderón, Jeosm y Fernando León de Aranoa llevarán la literatura a las aulas para dialogar con estudiantes sobre la memoria, la identidad y el poder transformador de la palabra.

Cada encuentro partirá de una obra o proyecto propio -como Hijas del hormigón, Lo que hay o Un día perfecto- para conectar las experiencias personales con los territorios del barrio y la vida cotidiana. Las actividades se celebrarán en institutos emblemáticos de la ciudad, entre ellos El Palo, Guadalmedina, Martiricos o Salvador Rueda

POESÍA, LIBRERÍAS Y CULTURA EN LA CIUDAD DE MÁLAGA

Además del programa central, Eñe Málaga extenderá su presencia a otros espacios culturales de la ciudad. En Ámbito Cultural de El Corte Inglés, el jueves 27 a las 19.00 horas, Cristina Consuegra, Jesús Aguado y Gonzalo Escarpa protagonizarán Segundo de Jazmines: Málaga, la poesía y los poetas, una cita dedicada a la palabra poética como testimonio y celebración.

La Librería Rayuela, el sábado 29 de noviembre a las 12.00 horas, acogerá El placer de compartir libros en libertad, con Aroa Moreno Durán y Fernando Iwasaki, en colaboración con el Comisionado para la celebración de los 50 años de España en libertad.

El Festival Eñe 2025 está organizado por La Fábrica y Fundación Contemporánea. Cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga a través del Centro Cultural Generación del 27; la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte; y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Las sedes del festival se ubican en los municipios de Málaga, Torremolinos, Villanueva del Rosario, Moclinejo y Periana; el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, AC Hoteles, Hacienda Alakrán, Aceite Periana y Bodega Antonio Muñoz Cabrera y el Restaurante Los Mellizos de Villanueva del Rosario son colaboradores.

Los medios asociados al Festival Eñe son El País, Radio 3, Abril, El Confidencial, Nuebo, Zenda y WMagazín. Todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo, salvo las que requieren invitación.