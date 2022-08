Sanz afea a Espadas "no defender los intereses" de Andalucía y le pide "impulsar nuestro modelo energético"

MÁLAGA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha afeado al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, "no defender los intereses" de Andalucía, toda vez que ha subrayado que "sería bueno" que "se preocupara de cómo podemos impulsar el modelo energético" andaluz.

En declaraciones a los medios en la Feria de Málaga, Sanz ha señalado que Espadas "tenía que haber levantado el teléfono" para reclamar a Pedro Sánchez "haber consensuado las medidas de ahorro energético, que se han hecho sin diálogo, sin consenso con las comunidades autónomas y por imposición", y que, además, "discutimos que sean realmente suficientes o eficaces".

"Nos tendrían que haber dado margen a las comunidades no solo para dialogar sino también para que impulsemos nuestras medidas porque seguramente podamos ser más eficaces que lo que ha planteado el Gobierno de España", ha añadido el consejero de Presidencia.

En este sentido, ha agregado que el "Gobierno de la imposición, del no diálogo para la mayoría de las cosas, o el de la no respuesta, como en el caso de la sequía, no es un buen gobierno", toda vez que ha apuntado que Espadas "ha desenfocado un poco", porque "se dirige al Gobierno andaluz, que precisamente está tomando medidas y que tiene un modelo energético, y no reclama un compromiso de respeto a las comunidades en nuestras competencias".

Así, Sanz ha añadido que "sería bueno que Espadas se preocupara de cómo podemos impulsar nuestro modelo energético, donde necesitamos obras de infraestructuras, especialmente obras de evacuación por parte de Red Eléctrica, que se incrementen la apuesta de inversión y que se simplifiquen los trámites que eternizan cualquier desarrollo de proyecto y que suponen un freno para la capacidad de desarrollo de un modelo energético en este momento en Andalucía".

"Eso es lo que le debería preocupar a Espadas, y, por tanto, sería bueno que al menos alguna vez se dirigiera a Sánchez, reclamara lo que le interesa a Andalucía y no buscar en este sentido confrontación con la Junta", y "apostara por ayudar a Andalucía a desarrollar ese modelo energético que la Junta está poniendo en marcha".

De este modo, ha insistido en que "son cuestiones que el Gobierno de Sánchez no responde", pero, lamentablemente, "Espadas tampoco nunca se dedica a defender los intereses de Andalucía". "Tiene más miedo a su partido que a defenderlos", ha concluido.